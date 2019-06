F1, Gran premio d'Austria - Che duello: vince Verstappen davanti ad un grande Leclerc

La nuova generazione ci ha dato grande emozioni questo pomeriggio: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria davanti ad uno strepitoso Leclerc. L'Olandese però è sotto investigazione per un sorpasso proprio sul pilota della Ferrari negli ultimi giri, quindi il successo sarà da confermare. Chiude il podio Bottas.

Prima vittoria per Max Verstappen e per la Red Bull in questo Mondiale di F1 bravissimo a rimontare dopo una partenza orrenda (dal secondo è sceso in avvio al settimo posto ndr), ma ha recuperato superando macchina per macchina fino ad arrivare al sorpasso al limite su Leclerc per poi passare per primo la linea del traguardo di Spielberg. Applausi comunque per il pilota della Ferrari che ha disputato una gara magnifica, ma nulla ha potuto contro un Verstappen in formissima.

Terzo Valtteri Bottas davanti a Sebastian Vettel: il tedesco nonostante un problema al cambio gomme che gli ha fatto perdere secondi preziosi è finito quarto (partendo dalla nona posizione ndr) ed ha superato nel finale Lewis Hamilton, quinto.

Bene la McLaren di Lando Norris sesto,davanti alla Red Bull di Pierre Gasly e la McLaren di Carlos Sainz. A chiudere la zona punti anche le Kimi Raikkonen, dell’Alfa Romeo Racing, ed il suo compagno di squadra, Antonio Giovinazzi, suo compagno di squadra..