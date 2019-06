Formula 1 - Gran Premio d'Austria: libere 3 a Leclerc

Dopo aver chiuso in testa la seconda sessione, Charles Leclerc si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria. Il numero 16 della Ferrari si è messo dietro tutti gli altri col tempo di 1.03.987, unico pilota a scendere sotto il muro del minuto a quattro secondi. Sarà un qualifica tiratissima visto che in seconda e terza posizione ci sono le Mercedes di Hamilton e Bottas mentre al quarto posto Vettel con i primi quattro racchiusi in due decimi e mezzi.

Non lontano Verstappen che paga quasi mezzo secondo di ritardo nei confronti di Leclerc mentre la McLaren conferma i suoi grandi passi in avanti con Norris in sesta posizione e Sainz in ottava (lo spagnolo partirà in ultima posizione). Nel panino delle due monoposto di Woking c'è Gasly che ha saltato la prima parte della sessione a causa di una partita di potenza alla sua power unit. A completare la top-10 della terza ed ultima sessione di prove libere Giovinazzi e Kvyat con l'italiano della Alfa Romeo che sogna un piazzamento in Q3 per la seconda gara consecutiva. In ombra le due Renault con Hulkenberg in dodicesima posizione mentre Ricciardo è solo diciassettesimo. Stesso discorso per le due Haas con Grosjean in quindicesima posizione mentre Magnussen è diciottesimo. Alle ore 15 scatteranno le qualifiche.