Formula 1 - Gran Premio d'Austria: Hamilton davanti a tutti nelle libere 1

Lewis Hamilton è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria. L'inglese della Mercedes ha chiuso davanti a tutti la sessione mattutina col tempo di 1.04.838, un millesimo più veloce rispetto al tempo fatto segnare nella prima sessione della scorsa edizione. Alle spalle del cinque volte campione del mondo c'è Sebastian Vettel che, con gomma gialla, ha chiuso ad un solo decimo di ritardo dalla prima posizione. A pochi millesimi dal tedesco c'è Bottas mentre al quarto posto Leclerc che, al pari del suo compagno di squadra, non ha utilizzato la gomma rossa. Quinta e sesta posizione per le due Red Bull con Verstappen, lontano quattro decimi dal primo posto, davanti a Gasly.

Settimo posto per Sainz con la McLaren che conferma i passi in avanti delle ultime settimane mentre alle spalle dello spagnolo c'è la Renault di Ricciardo. A chiudere la top-10 della prima sessione di prove libere Magnussen e Norris mentre l'altra Haas di Grosjean chiude in undicesima posizione. Deludenti le due Alfa Romeo con Giovinazzi in sedicesima posizione e Raikkonen in diciassettesima. Dodicesimo e tredicesimo posto per le due Toro Rosso di Kvyat e Albon mentre in ombra Hulkenberg con la quattordicesima posizione. Quindicesimo e diciottesimo posto per le due Racing Point di Perez e Stroll mentre in fondo al gruppo le due Williams.