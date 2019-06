F1, Gp di Francia- Le nostre Pagelle

Voto 10 : e a chi vuoi darlo se non a Lewis Hamilton ? Ha semplicemente dominato, come sempre perfetto in qualificabe in gara mai inquadrato per il troppo vantaggio. Eliminato lui sarebbe anche stata una bealla gara.

voto 9: a Charles Leclerc per il finale , bello vederlo non mollare fino alla fine , fino all'ultima curva. Magari il secondo posto se lo meritava per stima.

Voto 8: ai McLaren ' boys e alzi la mano chi si aspettava il team britannico quarta forza mondiale e non per errori altrui ma per merito. Lando e Carlos solidissimi in qualifica ma anche in gara. Peccato per i problemi di Norris nel finale. I due per il momento vanno anche d'amore e d'accordo....per il momento..

Voto 7 : per Daniel Ricciardo per una delle sue famose mosse nel finale (Non proprio pulita) ma anche per le qualifiche ancora davanti a Hulkemberg. Il sorriso australiano si allarga fortunatamente ancora. Voto negativo invece per Renault che nella gara di casa prende una gran randellata dal team clienti.

Voto 6 : a Vatteri Bottas , ha fatto il compitino e tutti avevamo sperato che la sua nuova identità da boscaiolo cattivo ci regalasse qualche lotta in più.

voto 5 : a Sebastian Vettel troppo poco, veramente troppo poco. Un punticino in più per il giro veloce ma non basta rendere positiva una gara vissuta nell' anonimato.

Voto 4 : alle righe azzurre fuori dalla pista. Non si capisce se l idea è portare lo spettatore us un'esperienza psichedelica.

voto 3 : alle f1 che una volta si rompevano...1 solo ritiro per Grosjean sa quasi di record o di sfortuna nera per lo svizzero ( francese se avesse ottenuto un risultato migliore).

voto 2 : agli strateghi Alfa Romeo che fanno partire si GiovinazziGiovinazzi in 10 posizione ma con gomme completamente sbagliate.

voto 1 : a Pierre Gasly non si capisce ancora perché la RedBull gli abbia dato la seconda macchina, il divario con Verstappen è imbarazzante.