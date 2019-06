Formula 1 - Gran Premio di Francia: pole position per Hamilton

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio di Francia. Domani, dunque, il cinque volte campione del mondo partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1.28.319. Ottantasei pole in carriera per il pilota inglese, alle sue spalle Bottas e Leclerc. Male l'altra Ferrari di Vettel che, con un solo tentativo nella ultima manche, chiude in settima posizione. Il tedesco partirà alle spalle delle due sorprendenti McLaren mentre al quarto posto c'è Verstappen.

IL RACCONTO DELLA Q1

Tempi interessanti nella prima tranche delle qualifiche con Bottas che chiude in testa col tempo di 1.30.550. I primi tre racchiusi in meno di un decimo con Hamilton distante 59 millesimi dalla vetta, Leclerc terzo con 89 millesimi di ritardo dal finlandese. Nelle prime posizioni, oltre alle due McLaren e alle due Renault, anche Raikkonen e Perez. Decimo posto per Vettel con mezzo secondo di distacco dalla prima posizione, tredicesima posizione per Verstappen con annesso rischio eliminazione nel finale. A salutare la compagnia, oltre alle due Williams di Russell e Kubica, Kvyat, Grosjean e la Racing Point di Stroll.

IL RACCONTO DELLA Q2

Nella seconda manche tutti con gomma gialla. Alzano i ritmi le Mercedes con Bottas davanti a tutti col tempo di 1.29.437, davanti a Vettel con soli 69 millesimi di vantaggio, terza posizione per Hamilton con 83 millesimi di ritardo dalla vetta. Quarto posto per Leclerc con quattro decimi di distacco dalla prima posizione mentre alle sue spalle il sorprendente Norris con il quinto posto mentre il suo compagno Sainz è settimo. Nel panino delle due McLaren la Red Bull di Verstappen mentre Gasly viene escluso insieme a Hulkenberg, Albon, Magnussen e Perez. Dentro anche Ricciardo e le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi con quest'ultimo per la seconda volta in Q3.

IL RACCONTO DELLA Q3

Gomma rossa per tutti nella terza ed ultima manche di qualifica. Nel primo tentativo la Mercedes alza ulteriormente l'asticella con Hamilton che chiude in testa col tempo di 1.28.448, alle sue spalle Bottas con 157 millesimi di ritardo. Terzo posto per Leclerc con mezzo secondo di ritardo mentre Vettel torna ai box per un problema al cambio. Nel secondo ed ultimo tentativo migliora ulteriormente Hamilton che si prende la pole position col tempo di 1.28.319. Seconda posizione per Bottas, terzo Leclerc mentre Vettel chiude solo settimo. Quarto Verstappen, quinta e sesta posizione per le McLaren di Norris e Sainz.