Pagelle del gp d'Azerbajan

Voto 10: a Vatteri Bottas, semplicemente perfetto in gara ma fa il suo capolavoro in qualifica quando sbuca fuori come il coniglio dal cilindro e si prende una strepitosa pole.

Voto 9: a Lewis Hamilton, che si fascia le mani per i nuovi tatuaggi ma ancora è li senza sbagliare nulla , l'unica incognita è quel finlandese li davanti....

Voto 8: alla McLaren. Sembra quasi la luce fuori dal tunnel, solida qualifica per entrambi i piloti rovinata solo in parte da una bandiera gialla nel giro buono di Sainz e poi in gara zona punti mai messa in discussione.

voto 7: a Max Verstappen ce la mette tutta per prendersi il podio peccato che la rimonta è rovinata dalla virtual safety car causata tra l'altro dal suo compagno di squadra.

Voto 7,5 a Sergio Perez: garona su uno dei suoi circuiti preferiti e si vede.

voto 6: alla FerrariB. Voto globale mettendo assieme un 4 per Leclerc di sabato, un 7 per il gp e un altro 7 per Vettel per la gara, il tedesco ancora in versione dormiente.

voto 5: a Daniel Ricciardo. Passi andare lungo sbagliando la staccata nel cercare il sorpasso ma centrare l'incolpevole Kvyat in retromarcia fa tanto casalinga di Voghera.

Voto 4 : a tutti quelli che si aspettavano una gara piena di safety car, I team principal devono aver detto ai piloti che tutti i danni sarebbero stati detratti dallo stipendio.

Voto 3: ai tombini di Baku, imbarazzante il guaio del tombino volante di venerdì e per fortuna i tracciati pericolosi sono quelli storici. In più colpita la Williams come fare un temporale sul bagnato.