Formula 1, test Bahrein: Grosjean in testa, Mick Schumacher ottavo

Poco fa è andata in archivio la prima mattinata di test Formula 1 sul circuito del Bahrein. Grande attesa per Mick Schumacher e per Fernando Alonso con il pilota tedesco che, per la prima volta, è saluto sulla Ferrari mentre lo spagnolo è tornato in McLaren per disputare la giornata di test. Ottava posizione per il figlio d'arte che ha completato 33 giri mentre il due volte campione del mondo ha chiuso al decimo posto completando 45 tornate. Davanti a tutti c'è la Haas di Grosjean con il pilota francese che ha chiuso col tempo di 1.30.982. Alle sue spalle Albon e Verstappen mentre in quarta posizione l'altra McLaren di Sainz, sfortunato nella gara di domenica. Quinto posto per Giovinazzi con il pilota italiano che si è piazzato davanti Hamilton, leader nei giri percorsi con 50 tornate completate in questa mattinata. Davanti a Schumacher Jr. c'è Stroll mentre in nona posizione Ricciardo.

Di seguito il quadro completo con classifiche e tempi della mattinata:

1. Romain Grosjean - FRA - Haas F1 Team 1m 30.982s 42 giri

2. Alexander Albon - THA - Red Bull Toro Rosso Honda 1m 31.089s 47 giri

3. Max Verstappen - NED - Aston Martin Red Bull Racing Honda 1m 31.319s 40 giri

4. Carlos Sainz - ESP - McLaren F1 Team 1m 32.059s 32 giri

5. Antonio Giovinazzi - ITA - Alfa Romeo Racing 1m 32.067s 22 giri

6. Lewis Hamilton - GBR - Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m 32.232s 50 giri

7. Lance Stroll - CAN - SportPesa Racing Point F1 Team 1m 32.455s 23 giri

8. Mick Schumacher - GER - Scuderia Ferrari 1m 32.552s 33 giri

9. Daniel Ricciardo - AUS - Renault F1 Team 1m 33.006s 32 giri

10. Fernando Alonso - ESP - McLaren F1 Team 1m 33.289s 45 giri