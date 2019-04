Formula 1 2019 - La presentazione del Gran Premio del Bahrein 

Dopo il grande trionfo di Bottas in Australia, la Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Bahrein, secondo appuntamento stagionale. Siamo solo alla seconda gara ma c'è già molta pressione sulla Ferrari che, all'esordio, ha deluso le aspettative con Vettel in quarta posizione e Leclerc quinto. C'è voglia di riscatto, seppur parziale, anche per Lewis Hamilton che ha chiuso la prima gara in seconda posizione mentre è caccia di conferme la Red Bull che, due settimane fa, ha centrato il podio grazie alla terza posizione di Max Verstappen. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un weekend elettrizzante, di seguito la presentazione.

RECORD - Nella scorsa stagione grande successo di Vettel che ha chiuso davanti a Bottas per pochi decimi. Sono quattro i successi del pilota tedesco sul circuito del Bahrein, dietro di lui (con 3 vittorie) c'è Fernando Alonso mentre Lewis Hamilton ha ottenuto due successi (2014 e 2015). Il record sul giro in qualifica appartiene sempre e Vettel il quale, la scorsa stagione, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'27"958. Il record sul giro in gara, invece, è di Pedro De La Rosa, nel 2005, in 1'31''447. Per quanto concerne il capitolo Costruttori è la Ferrari ad avere vinto più Gran Premi (6) mentre la Mercedes ha vinto tre delle ultime cinque edizioni.

IL CIRCUITO - Il tracciato del Bahrein è entrato a far parte del calendario di Formula 1 quattordici: 12 sono le edizioni disputate visto che nel 2011 il Gran Premio è stato rinviato a causa della delicata situazione politica del Paese. Il circuito sollecita parecchio il motore visti i lunghi rettilinei, è lungo 5.412 Km e presenta 15 curve di cui 6 a sinistra e 9 a destra. Curiosità: il Gran Premio del Bahrein per la prima volta ha inaugurato la stagione 2006 il 12 marzo. Nella stagione 2010, nella prima gara dell'anno, è stato usato il layout riservato alle gare endurance, leggermente più lungo rispetto a quello utilizzato normalmente. A vincere quell'edizione Fernando Alonso, seguito da Felipe Massa.

FAVORITI - Secondo appuntamento della stagione ma, come accennato poc'anzi, c'è già molta carne al fuoco. Sotto pressione la Ferrari che, dopo un inverno passato in testa, ha deluso le aspettative in Australia con Vettel bloccato dai problemi in quarta posizione e Leclerc alle sue spalle. Operazione riscatto, dunque, per il Team di Maranello, che viene da due successi consecutivi su questo tracciato. A dare del filo da torcere alla Rossa c'è, ovviamente, la Mercedes che in Australia ha nuovamente stupito tutti con un dominio netto in qualifica ed in gara con la pole position di Hamilton ed il successo di Valtteri Bottas.

Il finlandese ha cominciato la stagione in maniera aggressiva (vittoria e giro veloce in Australia) mentre il cinque volte campione del mondo vuole centrare subito quel successo che in Bahrein manca dal 2015. Molta curiosità per la Red Bull che, grazie al terzo posto di Max Verstappen ha ben figurato in Australia anche se la pista di Melbourne non sollecita particolarmente il motore. In cerca di riscatto il compagno di squadra Gasly che ha chiuso fuori dalla zona punti il primo Gran Premio stagionale. Stesso discorso per Daniel Ricciardo che in Australia è stato costretto al ritiro mentre sono pronte a fare la voce grossa Haas e Alfa Romeo, entrambe spinte dal motore Ferrari. Le caratteristiche del circuito potrebbero giovare anche alla Racing Point con Stroll a punti nella prima uscita dell'anno.

GLI ORARI - Nessun particolare sacrificio per gli appassionati, come accaduto in Australia, visto che la gara comincerà alle 17.10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Formula 1 HD mentre la replica andrà in onda su TV8. Di seguito gli orari:

Venerdì 29 marzo

12:00-13:30 - Libere 1 F1

16:00-17:30 - Libere 2 F1

Sabato 30 marzo

13:00-14:00 - Libere 3 F1

16:00-17:00 - Qualifiche F1

Domenica 31 marzo

17:10 - Gara F1