Formula 1: pagelle australiane per il primo GP stagionale. 

Voto 10: a Vatteri Bottas, ti svegli all'alba della prima domenica di F1 e vedi vincere quello che non ti aspetti, quello che l'anno scorso è uscito bollito o suonato peggio di un pugile dopo 10 KO. Non è dato sapere cosa abbia fatto Vatteri nel lungo inverno finlandese, ma decisamente gli ha fatto bene anzi benissimo. A metà gara si poteva sospettare che lui e Hamilton si fossero scambiati il casco.

Voto 9: alla Mercedes per aver ribaltato in breve tempo una macchina che dai test usciva decisamente zoppicante. Poi ci si chiede perché vincano tutti quei mondiali. Forza teutonica.

Voto 8: a Max Verstappen, zitto zitto ma neanche più di tanto ha lasciato le cavolate degli anni scorsi ben chiuse nell'armadio di casa e il risultato si vede. Gran terzo posto con tanto di sorpasso intelligente su Vettel.

Voto 7: a Lewis Hamilton per la pole ma soprattutto per come ha incassato la vittoria di Bottas, da gran signore fin che dura.

Voto 6: alla Ferrari piloti compresi, voto di sufficienza o voto rimandato al prossimo Gp, perché dopo i fuochi d'artificio dei test tutto si aspettava tranne questa gara opaca come il rosso della carrozzeria.

Voto 5: a Pierre Gasly doveva essere la spina nel fianco di Verstappen ma oggi le ha prese e di santa ragione da Kvyat vale a dire quello a cui a preso il posto per 2 volte. Non oso pensare la reazione di Helmut Marko.

Voto 4: alla McLaren perché no, non ci siamo e di nuovo. Alonso aveva le spalle larghe, bruciare altri 2 talenti sembra una gran cattiveria.

Voto 3: alla Haas. possibile che ancora non abbiano capito come fare un pit stop in Australia senza per forza perdere una gomma? Voto 10 però alla faccia tosta di Grosjean che per mettere una pezza parla subito di sospensione rotta, sperando nella cecità dei commissari.

Voto 0 : alla Williams e temo che sarà il primo di una lunga serie.

Voto per sole donne: 10 a Mark Webber, come il vino invecchiando migliora sempre di più o lo mettono nelle formalina ripescandolo solo in occasione del Gp d'Australia.