Test Formula 1, Day-3: Leclerc davanti a tutti, settimo Giovinazzi

E' andata in archivio la prima fase della terza giornata di testa Formula 1, la settima considerando anche la scorsa settimana. Davanti a tutti c'è una Ferrari ed è quella di Charles Leclerc con il pilota monegasco che, con gomma C5, ha fermato il cronometro sul tempo di 1.16.231. Impressioni davvero positive per la Rossa visto che l'ex pilota dell'Alfa Sauber, in precedenza, aveva girato in 1.17.1 con la mescola C2. In seconda posizione c'è Albon che si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questi test pre-stagionali: 1.16.882 per il pilota thailandese che ha completato 75 giri al volante della sua Toro Rosso. Terzo posto per Norris a bordo di una McLaren che sembra migliorare giorno dopo giorno: otto decimi di ritardo dalla vetta per il debuttante pilota che ha completato 66 giri.

In quarta posizione per Gasly (44 giri completati) mentre al quinto posto c'è Hulkenberg. Il pilota tedesco della Renault ha concentrato le sue attenzioni sulla simulazione di passo gara facendo segnare il miglior crono, con gomme C5, in 1.17.496. Sesto posto per Stroll che, a bordo della sua Racing Point, ha completato soltanto 37 giri mentre in settima posizione c'è Antonio Giovinazzi ha chiuso la prima fase della giornata con un distacco di un secondo e quattro decimi dalla vetta. Ottavo posto per Lewis Hamilton che è stato l'unico pilota a non montare pneumatici C5: l'inglese della Mercedes, infatti, ha svolto il suo lavoro con mescola C2 completando la bellezza di 85 tornate. A chiudere la top-10 Russell e Magnussen con un distacco di quasi due secondi dalla vetta. Nel pomeriggio scenderanno in pista Bottas, Ricciardo e Grosjean al posto di Hamilton, Hulkenberg e Magnussen.