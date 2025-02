F1, Gp di Austin. Vettel: "Dobbiamo sfruttare ogni chance che si presenterà"

Sebastian Vettel arriva ad Austin consapevole che molto probabilmente il mondiale piloti ormai è andato. Tuttavia il pilota della Ferrari è determinato a non alzare ancora bandiera bianca e a combattere fino alla fine con Lewis Hamilton e la Mercedes. Ecco le sue parole nel giovedì che precede le prime Prove Libere in pista.

"Una vittoria sarebbe molto importante, soprattutto per il morale; ma non abbiamo alcuna fretta, stiamo comunque lavorando bene con la squadra, siamo tutti concentrati e motivati. In questo è stato bravo Arrivabene, mantenendo tutti nella stessa direzione e motivati per il futuro. Il mio lavoro è quello di spingere al massimo in pista, ed è quello che voglio fare. Il mondiale è ancora lì; siamo più distanti, è vero, ma dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare ogni chance se questa si presenterà. Non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento; abbiamo una grande macchina, che ci avrebbe permesso di vincere le ultime gare, ma purtroppo non è andata così. Questo però non vuol dire che non possiamo vincere i prossimi GP. Siamo concentrati su questi week end, e poi al prossimo e così via. I progressi mostrati nelle ultime gare mi lasciano ottimista, abbiamo delle ottime potenzialità".

"Per quanto rigaurda l'affidabilità non sono preoccupato. È vero che abbiamo avuto dei problemi, ci sono aspetti in cui possiamo perfezionarci e migliorare. Tutto succede per un motivo, quindi la cosa più importante è aver capito dai nostri errori e quindi aver trovato la soluzione ai problemi. Non un rimedio, ma una soluzione a lungo termine".