F1, Gp della Malesia - La Ferrari vuole la rivincita, ma la Mercedes è favorita

Dopo la Caporetto ferrarista in quel di Singapore, il circus della Formula 1 si sposta nella vicina Kuala Lumpur, per il Gran Premio della Malesia. Se lo scorso Gp ci ha regalato non pochi colpi di scena, quello malese è uno degli appuntamenti più imprevedibili del circus, tra piogge monsoniche, caldo afoso e problemi in agguato in qualsiasi momento, come potrebbe ben dimostrare Lewis Hamilton, che in Malesia, lo scorso anno, ci ha lasciato buona parte delle sue speranze iridate, a causa del motore arrosto.

Se lo scorso anno, l'inglese era costretto a spingere per rimontare sul rivale Nico Rosberg, quest'anno - dopo Monza - è riuscito ad agguantare la testa del mondiale e ora guida la classifica con 28 punti su Sebastian Vettel, costretto ad inseguire su un circuito dove lui e la Ferrari, solitamente, si son difesi egregiamente (Vettel ha vinto 4 volte, la Ferrari 7).

Sarà il Gp delle novità, poichè esordiranno in gara Pierre Gasly - terzo pilota Toro Rosso appena promosso a guida titolare - e in prova Charles Leclerc, che salirà sulla Sauber durante le FP1, mentre la Renault affiderà una delle sue monoposto a Sergey Sirotkin.

RECORD DEL CIRCUITO - Sul circuito malese il record di vittorie appartiene ad una coppia tedesco-italiana, ma non è Michael Schumacher a detenerlo, bensì il plurivittorioso e suo allievo Sebastian Vettel, capace di portare a casa la coppa del vincitore in 4 edizioni, ultima volta proprio lo scorso anno, quando, al 2° Gp in Ferrari, centrò un incredibile successo. Come detto, invece, il record di vittorie per scuderia, appartiene alla Ferrari che si è imposta in Malesia 7 volte, di cui 3 volte con il Kaiser di Kerpen. Il 7 volte campione del mondo, detiene anche il record di pole, ben 5, mentre 7 sono le pole Ferrari. Il miglior giro appartiene a Juan Pablo Montoya, che nel 2004 a bordo della sua Williams Bmw fermò il cronometro in 1:34.223.

IL CIRCUITO - Il Sepang International Circuit è una pista relativamente giovane. Fu costruito alla fine degli anni ’90, più precisamente tra il 1998 e il 1999, anno in cui si svolse la prima edizione del GP di F1. E’ stato il primo circuito interamente progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato, lungo 5543 metri, è formato da 15 curve, la maggior parte da percorrere a velocità medio-alte, spezzate da 8 rettilinei, tra cui il rettilineo dei box e quello opposto, uniti da un lento tornante e sui quali si raggiungono velocità superiori ai 300 km/h. E’ un circuito molto moderno ed è stato preso ad esempio nella costruzione dei circuiti successivi, per via dei suoi servizi all’avanguardia, come i box e la sala stampa. Nonostante sia un circuito ritenuto tra i più sicuri al Mondo, date le norme con cui è stato costruito, è stato teatro nel 2011 della morte, durante il Gp motociclistico della Malesia, di Marco Simoncelli.

FAVORITI- Dopo aver conquistato la leadership mondiale, Lewis Hamilton potrà correre con più leggerezza e, probabilmente, vorrà aumentare ulteriormente il suo vantaggio su Sebastian Vettel, suo rivale n.1. Il britannico gode di una W08 perfetta e tra i curvoni e i rettilinei malesi potrebbe assestare un nuovo colpo al tedesco della Ferrari, che cercherà di sfruttare la sua caparbietà per riprendersi tutto ciò che ha perso nelle ultime gare, dove, tra sfortuna e scarsa resa della vettura, non è riuscito a limitare lo strapotere Mercedes. Strapotere Mercedes che è testimoniato anche dal mondiale di Valtteri Bottas, che potrebbe essere considerato il terzo incomodo, sia in ottica gara sia in ottica mondiale, dove non è lontano dai primi due. Il finlandese già si è tolto qualche soddisfazione in stagione e potrebbe puntare il ferrarista in classifica, come lui stesso ha dichiarato.

I possibili outsiders di questo Gp potrebbero essere i due piloti della Red Bull e Kimi Raikkonen. Il ferrarista è motivato a rifarsi dopo l'incidente di Singapore che lo ha estromesso dalla lotta per il successo del GP, mentre i due Red Bull vorranno replicare la doppietta dello scorso anno, con Max Verstappen deciso a risollevare una stagione nera. Daniel Ricciardo, invece, ha già trionfato in stagione e in Malesia ha apposto il suo sigillo lo scorso anno, beffando proprio Verstappen, in un duello all'arma bianca nel finale.

Alle spalle dei top team potremmo assistere ad una bella lotta per le posizioni a punti, con Force India, Toro Rosso e Renault che sembrano quelle più in palla, mentre team come Williams e Haas dovranno cercare di migliorare di un ulteriore step, per giocarsela con gli altri rivali. Discorso diverso per la McLaren, che a Singapore ha ritrovato il sorriso grazie a Stoffel Vandoorne e ha dimostrato di potersela giocare tranquillamente con i team di media fascia quando l'affidabilità non fa i capricci. Fanalino di coda la Sauber, che dopo aver sprecato la ghiotta occasione di Singapore, manderà in pista Leclerc nelle FP1, nella speranza di vedere qualche miglioramento.

IL METEO- Dopo le incredibili qualifiche di Monza e la pazza partenza di Singapore, i team e i tifosi guarderanno con maggiori attenzioni al cielo e alle previsioni meteo. Al momento, però, non si prevede nulla di buono, poichè sia Sabato che Domenica la pioggia dovrebbe fare la sua comparsa.

ORARI TV- In questa occasione solo Sky trasmetterà in diretta tutti i turni del weekend di Sepang, mentre la Rai manderà in onda le differite.

Sky, ovviamente, dedicherà tutta la settimana al week-end del Gp, sul canale Sky Sport F1, dove il fine settimana inizierà già con la conferenza stampa di giovedì

Giovedì 28 Settembre 2017

Conferenza Stampa - ore 9.00

Venerdi 29 Settembre 2017

Prove Libere 1 – ore 05:00

Prove Libere 2 – ore 09:00

Sabato 30 Settembre 2017

Prove Libere 3 – ore 08:00 alle 09:00

Qualifiche – ore 11:00 alle 12:00

Domenica 1 Ottobre 2017

Gara – ore 09:00



La Rai, invece, dividerà la programmazione tra Rai Sport e Rai2

Venerdì 29 settembre

Prove Libere 1 – ore 10:30 – RAI Sport

Prove Libere 2 – ore 13:30 - RAI Sport

Sabato 30 settembre

Prove Libere 3 – ore 12:00 – RAI Sport

Qualifiche – ore 15:00 - RAI 2

Domenica 1 ottobre

Gara – ore 14:00 - RAI 2