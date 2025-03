Il circuito del Paul Ricard ospiterà la settima prova del Fia WTCC

Archiviato il sesto Gran Premio stagionale in Slovacchia, il Fia WTCC si trasferirà a Le Castellet per quello di Francia, sul circuito del Paul Ricard.

Yvan Muller avrà l'opportunità di attaccare la leadership nel Mondiale piloti, che appartiene al suo compagno di squadra su Citroen C-Elysèe Josè Maria Lopez. Il sudamericano ha 30 punti di vantaggio sul transalpino, 239 a 230. Il circuito di Paul Ricard fu costruito nel 1969 e completamente rifatto 30 anni dopo. Ospitò 14 volte il Gran Premio di Francia di Formula 1 tra il 1971 e il 1990. Nel Circus si impose in 4 occasioni il 4 volte iridato Alain Prost. Il tracciato misura 3,841 km. Le 2 gare di WTCC si disputeranno sulla distanza di 16 giri ciascuna. Il record sul giro in prova appartiene a Yvan Muller in 129''566, quello in gara a Josè Maria Lopez in 1'31''468.

Programmazione TV

Sabato 27 giugno

ore 19 differita qualificazioni su Eurosport 2

Domenica 28 giugno

ore 12.30 gara 1 Eurosport

ore 13.30 gara 2 Eurosport