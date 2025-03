Test F1: nel Day 2 Rosberg davanti a tutti, segue Gutierrez

Si è concluso alle 18 il secondo giorno di test Formula 1 al Red Bull Ring, con la Mercedes guidata da Nico Rosberg al comando. Dopo pranzo, il pilota della scuderia tedesca ha fatto segnare il miglior tempo della giornata, mentre in mattinata davanti a tutti si era posta Williams di Bottas.

Il tedesco ha ringraziato il team commentando “grazie ragazzi, è stata una grande settimana!”. Secondo tempo per il terzo pilota della Ferrari, Esteban Gutierrez, a 8 decimi dal tedesco, e terzo posto per la Williams di Bottas. A seguire un terzetto composta dai giovani collaudatori di Toro Rosso, Force India e Lotus.

Settimo posto per la McLaren di Fernando Alonso e ottavo posto per Daniel Ricciardo su Red Bull: a dimostrazione del periodo difficile delle due scuderie. Nono e ultimo posto per la Sauber di Felipe Nasr, che però ha completato ben 138 giri, secondo solo a Wittmann (Toro Rosso) che ne ha inanellati ben 158. Per Rosberg sono stati 117, Gutierrez ne ha completati 110, in negativo solo Bottas, che si è fermato a 79 giri.

1 Rosberg MERCEDES AMG 117 1:09.113

2 Gutierrez FERRARI 110 1:09.931 +0.818

3 Bottas WILLIAMS 1:10.029 +0.916

4 Wittmann TORO ROSSO 1:10.103 +0.990

5 Wehrlein FORCE INDIA 1:10.253 +1.140

6 Palmer LOTUS 109 1:10.373 +1.260

7 Alonso MCLAREN 1:10.718 +1.605

8 Ricciardo RED BULL 1:10.757 +1.644

9 Nasr SAUBER 1:10.922 +1.809