Test F1: nel Day 1 il migliore è Wehrlein, debutto amaro per Fuoco

A due giorni dal Gran Premio d'Austria i team di Formula1 tornano in pista sul Red Bull Ring per gli ultimi test concessi in questa stagione. Dopo aver trionfato domenica in gara, con l'ennesima doppietta di questo 2015, la Mercedes conquista anche il vertice della classifica dei tempi nel Day-1 di Zeltweg con il pilota di riserva Pascal Wehrlein. L'atteso debutto sulla Ferrari di Antonio Fuoco, il 19enne della Ferrari Academy, non è andato invece come previsto. Il calabrese, infatti, ha concluso anticipatamente la sessione a metà pomeriggio, dopo essere uscito di pista alla curva 1 ed aver sbattuto con il lato destro della sua Ferrari contro il guardrail. A tradirlo una sbandata causata dal contatto delle gomme soft con l'erba bagnata.

La giornata di oggi è stata segnata dal meteo fortemente avverso, con la pioggia battente che ha obbligato tutti a rimanere chiusi nei box dalle 9.30 alle 14.00. Inizialmente si pensava di cancellare i test di oggi, recuperandoli giovedì, ma visto che nel pomeriggio le condizioni sono migliorate si è deciso di prolungare il programma di oggi di due ore, consentendo così ai piloti di rimanere in pista fino alle 20.00 di stasera.

Nel pomeriggio i piloti sono così tornati in pista dapprima con gomme full rain, passando poi alle intermedie e riuscendo anche a girare con le soft. A fine sessione il più veloce è stato, come già anticipato, Pascal Wehrlein su Mercedes con il miglior crono in 1'11''005 e 67 giri percorsi, che ha preceduto Esteban Ocon di due decimi scarsi e Max Verstappen, terzo a poco più di tre decimi ma con ben 97 giri all'attivo: nessuno ha girato come lui!

Quarto, anche a causa dell'incidente che gli ha impedito di girare di più con le mescole da asciutto, ha chiuso Fuoco. Alle sue spalle troviamo Grosjean con la Lotus, Gasly con la Red Bull, Marciello con la Sauber e a concludere la tabella dei tempi la McLaren di Vandoorne e la Williams di Susie Wolff con appena 37 giri all'attivo.

Domani secondo e ultimo giorno di questi importanti test austriaci. Anche se la Mercedes è fuoriportata dal punto di vista delle classifiche, i team devono utilizzare al meglio queste occasioni per cercare la strada giusta per migliorare ed avvicinarsi ai dominatori della stagione.

Classifica Test Day1

1 Pascal Wehrlein Mercedes 1:11.005 67 giri

2 Esteban Ocon Force India +0.187 73 giri

3 Max Verstappen Toro Rosso +0.323 97 giri

4 Antonio Fuoco Ferrari +0.326 71 giri

5 Romain Grosjean Lotus +0.504 45 giri

6 Pierre Gasly Red Bull +0.752 78 giri

7 Raffaele Marciello Sauber +0.821 53 giri

8 Stoffel Vandoorne McLaren +1.525 76 giri

9 Susie Wolff Williams +2.243 37 giri