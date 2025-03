Austria, ottimismo Ferrari. Vettel: “Primo nonostante tutto”. Raikkonen: “Giornata positiva”

Nonostante i problemi di questa mattina che hanno fermato Sebastian Vettel, sembra esserci ottimismo in casa Ferrari in vista del Gran Premio d’Austria. Sul Red Bull Ring la Rossa di Maranello si è presentata con buone aspettative, pronta a combattere per le posizioni che le spettano e provando ad andare veloce già da subito. Così è avvenuto con Kimi Raikkonen, che nella prima sessione di prove libere ha fatto segnare un terzo tempo, subito dietro le due Mercedes. L’impresa non è riuscita invece a Sebastian Vettel, fermato da problemi di trasmissione questa mattina. Nessun dato rilevante per il tedesco dunque, che ha puntato tutto sulla seconda sessione di prove libere. Qualche problema anche nel pomeriggio, stavolta al cambio, ma si è ripreso, stampando il miglior tempo e mettendosi davanti a tutti, beffando anche le più favorite Mercedes.

Non un venerdì perfetto, ma nel complesso Vettel può ritenersi soddisfatto: “Nella sessione pomeridiana abbiamo avuto un problema con il cambio, uno dei sensori è andato in modalità allarme e ho dovuto rallentare. Ovviamente ora analizzeremo attentamente quanto accaduto: non sappiamo ancora quale sia il problema, ma sembra estraneo a quello avuto al mattino. È sempre meglio che certe cose succedano durante le prove libere piuttosto che in qualifica o in gara, ma dobbiamo esaminare il problema e assicurarci che non accada di nuovo. In termini di feeling con la pista, il giro è corto e l’importante è trovare il ritmo giusto. Purtroppo non siamo riusciti a percorrere tutti i kilometri che avremmo voluto, ma il passo era buono e abbiamo raccolto molte informazioni. Sappiamo di avere una buona macchina e di essere competitivi, ora dobbiamo vedere come andrà questa sera. Dobbiamo cercare di rimanere il più possibile vicini alla Mercedes, la qualifica di domani si annuncia molto interessante”.

La giornata è stata più positiva per Kimi Raikkonen, terzo sia al mattino che nella sessione pomeridiana. Il finlandese è stato nel primo turno il più veloce subito dopo le Mercedes, mantenendo comunque una Ferrari in alto. Si è confermato nel pomeriggio, ottenendo sempre la terza posizione, stavolta davanti alla vettura di Lewis Hamilton. Buon lavoro dunque per il ferrarista che però non si sbilancia. Siamo solo al venerdì e l’incognita qualifiche resta per Raikkonen un punto interrogativo: “Oggi è stata una buona giornata di lavoro, ma è solo venerdì ed è difficile sapere dove siamo rispetto ai nostri avversari, anche perché le caratteristiche di questo tracciato riducono i distacchi tra le vetture. Purtroppo ho potuto completare solo un giro con le Supersoft: stavo andando veloce e sono finito largo, distruggendo l’anteriore destra. È un peccato perché avrei preferito fare il long run con quella mescola piuttosto che sulla Soft. Anche se sono rimasto bloccato nel traffico è andata più o meno bene. Ora dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà domani, fare in modo che tutto funzioni e da lì preparare un buon fine settimana”.