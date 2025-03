Austria, ruggito Vettel. Miglior crono nelle prove libere 2

Dopo un venerdì mattina da dimenticare Sebastian Vettel si prende il miglior crono nella sessione del pomeriggio. Il tedesco deciso a riscattare il mancato podio in Canada ha avuto alcuni problemi anche nel pomeriggio dopo aver mostrato un passo gara molto competitivo.

Dietro alla Ferrari a soli 11 millesimi troviamo la Mercedes di Nico Rosberg. La freccia d'argento del tedesco si e' mostrata efficace nella simulazione di qualifica mentre sul passo gara sembra essere in difficoltà. Terza piazza per l'altra rossa di Kimi Raikkonen a 260 millesimi dal compagno di squadra. A sorpresa la quarta posizione di giornata e' targata Lotus guidata da Pastor Maldonado. Solo quinto Lewis Hamilton. L'inglese non e' riuscito a completare un giro "pulito" con la gomma più performante sintomo, forse, di una pressione dovuta ad un avvicinamento delle prestazioni della squadra di Maranello. Risveglio Force India che conquista la sesta piazza con Hulkemberg davanti all' altra Lotus di Grosjean. Ottava posizione per Max Verstappen, 9 Felipe Nasr e chiude la top ten Sergio Perez.



Il weekend si preannuncia interessante visto il livellamento delle prestazioni di tutte le monoposto. In difficoltà le Williams per quanto riguarda la simulazione di qualifica mentre sul passo gara si sono mostrate molto veloci andando ad impensierire addirittura Mercedes e Ferrari.



Crisi nera per i padroni di Casa Red Bull che sul tracciato di casa rimangono lontani sia dalle posizioni di vertice che dalla zona punti.

Siamo solo al venerdì ma l'inserimento di tanti piloti e le velocità simili per tutti possono accendere un weekend di fuoco per le varie case, favorendo così lo spettacolo.

TEMPI PROVE LIBERE 2