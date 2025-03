Austria, prove libere 1: Rosberg davanti a tutti

Il weekend di Formula 1 sul circuito di Zeltweg si è aperto alla grande per le Mercedes, ancora una volta troviamo davanti a tutti. Ma questa mattina Nico Rosberg è stato più veloce e costante del compagno di squadra Lewis Hamilton, sia sul giro secco che sul passo gara. Il tedesco ha chiuso la prima sessione di prove libere con la migliore prestazione in 1'10"401, rifilando 3 centesimi all'inglese.

In casa Ferrari si “gioisce” per un pilota, mentre si è preoccupati per l’altro: bene Kimi Raikkonen, terzo in 1'11"028, l'unico sotto il secondo da Rosberg. Sebastian Vettel è stato invece costretto a fermare la sua SF15-T prima della fine della sessione per un problema non ancora specificato. Il mancato turno pesa molto al ferrarista, che dovrà puntare tutto sulla seconda sessione di prove libere. Si prevede però l’arrivo della pioggia, che potrebbe condizionare ancora il lavoro del quattro volte campione del mondo. Le prove di giro secco e passo gara sarebbero rimandate dunque alla terza ed ultima sessione di domani mattina.

Quarto tempo per Valtteri Bottas: la Williams è competitiva anche grazie al motore Mercedes e senz'altro proverà a dare fastidio alle rosse. Si conferma dunque la terza forza in campo, nonostante il nono posto di Felipe Massa. Bene anche Felipe Nasr, che ha conquistato con la sua Sauber un quinto posto davanti alle due Red Bull un po’ in ripresa sul circuito di casa: infatti Daniil Kvyat ha chiuso la sessione con il sesto tempo, ancora davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo, settimo. Ancora una volta le due McLaren sono attardate: Jenson Button non va oltre il sedicesimo tempo, seguito da Fernando Alonso.