Il Fia WTCC si trasferisce in Slovacchia per la sua sesta prova

La sesta prova del Fia WTCC si disputerà domenica allo Slovakia Ring, situato a 30 km dall'Aeroporto di Bratislava. Gli organizzatori sperano nella clemenza del tempo, visto che lo scorso anno l'abbondante pioggia li ha costretti a cancellare gara 2.

Il circuito misura 5,922 km e presenta 14 curve, molte ad ampio raggio; è stato inaugurato nel 2009. Il WTCC ha fatto tappa per la prima volta qui nel 2009.

Lo scorso anno Sebastian Loeb, all'esordio nel campionato, ha colto in Slovacchia la sua seconda affermazione stagionale, firmando pure il record della pista in 2'12''918. La miglior prestazione in qualifica l'ha realizzata il campione del mondo uscente e attuale leader della competizione, l'argentino Josè Maria Lopez in 2'03''912.

Ecco il programma del weekend che si potrà seguire in tv su Eurosport:

Sabato 20 giugno ore 16.30 qualifiche su Eurosport 2

Domenica 21 giugno ore 12.30 gara 1 su Eurosport

Domenica 21 giugno ore 13.30 gara 2 su Eurosport