Rivivi con Vavel la 24 Ore di Le Mans 2015

L'edizione numero 83 della 24 Ore di Le Mans è ormai andata in archivio. Piloti e team in un processo di forward looking inizieranno presto a pensare come affrontare l'appuntamento del prossimo anno. Rivivi con Vavel Italia il racconto di ciò che è avvenuto sul circuito della Sarthe, il tutto non senza prima ricordare la gloriosa storia di questa corsa, coloro che ne hanno scritto le pagine più importanti e cosa significhi davvero viverla, respirandone l'atmosfera. Potrete farlo attraverso gli articoli di: Alessandro Brugnolo, Valentina Zuliani, Lorenzo Giunti e Francesco Russo che speriamo siano stati di vostro gradimento.

Il fascino senza tempo della 24 ore di Le Mans

Una leggenda chiamata Tom Kristensen alias Mister Le Mans

ESCLUSIVA Mario Donnini: "Le Mans ha il fascino della storia, della tradizione, della sfida pura"

OnBoard Lap. Speciale Le Mans 24h. Circuit de la Sarthe [VIDEO]

Le Mans 2015 ai nastri di partenza: chi vincerà?

Sarà una prima fila targata Porsche alla 24 ore di Le Mans

Warm Up della 24 Ore di Le Mans targato Audi R18 e-tron Quattro

Trionfo della Porsche #19 alla 24 Ore di Le Mans, Audi solo 3°

24 Ore di Le Mans 2015: le voci dei protagonisti