Accadde oggi: nasce Jean Alesi

Compie oggi 51 anni l'ex pilota Francese Jean Alesi, figlio di Immigrati italiani già da piccolo mette in mostra le sue doti di campione, in formula uno approda nel 1989 dove al debutto sulla Tyrrell va subito a punti, dal 1991 al 1995 corre per la Ferrari dove, nonostante abbia vinto un solo gran premio, tra l'altro l'unico della sua carriera, si fa amare dal pubblico, negli anni successivi approda prima alla Benetton, poi Sauber, alla Prost e infine alla Jordan.

Dopo aver chiuso la sua esperienza in formula uno Jean si dedica prima al campionato DTM poi al campionato Speedcar Series e a chiudere al campionato LMS Le mans series.

Nel 2012 corre la sua prima 500 Miglia di Indianapolis e diventa il più anziano pilota professionista ad aver disputato il rookie test per l'ammissione alla gara. Da alcuni anni svolge inoltre il ruolo di opinionista nella trasmissione televisiva italiana Pole Position.