Montréal, retrocesso Sebastian Vettel

Un weekend da dimenticare fino ad ora quello di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è incappato infatti in una penalità proprio il giorno della gara. Già complicata, si preannuncia ancora più in salita infatti la domenica di Vettel, che dovrà partire dalla 19ª casella in griglia di partenza.

Molti problemi per il quattro volte Campione del mondo, che ieri non è riuscito ad accedere neanche in Q2. L’elettronica lo ha fermato in Q1, come poi ha spiegato durante le interviste: “Non riuscivamo ad avere la potenza. Non siamo riusciti a risolvere il problema, ma spero di sistemare tutto per domenica. Sono fiducioso e mi auguro di fare una buona gara”.

Una gara già in salita verrà complicata così dalla beffa: la penalità inflitta al tedesco lo costringerà a partire quasi dal fondo dello schieramento. La causa si deve ad un sorpasso in regime di bandiere rosse ai danni di Roberto Merhi. La Direzione Gara non ha atteso e gli ha tolto, oltre alle 5 posizioni in griglia, anche 3 punti dalla patente. Sarà dunque una domenica difficile per la Ferrari di Sebastian Vettel, nel weekend in rosso più complicato da inizio stagione.