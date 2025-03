Il Texas Motor Speedway ospiterà la nona prova dell'Indycar Series

La nona prova dell'Indycar Series si disputerà sul Texas Motor Speedway. Il tutto avverrà quando in Italia saranno le 2.45 di domenica 7 giugno. Il circuito si trova nella città di Forth Worth, quinta città per numero di abitanti nel Texas e diciassettesima degli Usa.

Il tracciato è stato inaugurato nel 1996 ed è un ovale di 1,5 miglia, le 4 curve presentano un'inclinazione di 24 gradi ciascuna. L'ampiezza della superficie di pista è di 58 piedi, quindi lo spettacolo, le emozioni, i sorpassi non mancheranno.

Il detentore dell'Indycar Series è Will Power, si è imposto qui nel 2011. La classifica piloti è guidata dal colombiano Juan Pablo Montoya con 315 punti, seguito da Will Power con 294 e da Scott Dixon con 252 punti. Da registrare anche la presenza di 2 piloti italiani: Luca Filippi diciannovesimo con 120 punti e Francesco Dracone ventisettesimo con 38. La Firestone 600 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport 2. Chi lo desidera potrà vedere la replica sempre domenica 7 giugno alle ore 21.