F1, GP Monaco, terze libere: Vettel si candida per la pole

Sebastian Vettel accende un lumicino di speranza per i tifosi della Ferrari, facendo segnare il miglior tempo nella terza sessione delle prove libere del GP di Monaco, davanti a Nico Rosberg e Lewis Hamilton.

"A Montecarlo possiamo fare bene" avevano affermato in coro Maurizio Arrivabene e il tedeschino numero 5, mai a pensare però che la Ferrari fosse talmente in forma da spaventare - quantomeno - una Mercedes sembrata sinora imprendibile a Montecarlo.

GOMMA "ROSSA". Sebbene sia sia trattato solo di prove libere, sembrano confermati i pronistici della vigilia, che volevano una SF15-T in grado di scaricare al meglio tutta la potenza del motore sfruttando la mescola più morbida portata da Pirelli. Le supersoft sembrano adattarsi a menadito ad una monoposto apparsa bilanciata e precisa.

KIMI NO. Peccato che Raikkonen a metà sessione abbia baciato il guard-rail in uscita di Santa Devota, dopo la prima curva, mettendo la parola fine a prove che sarebbero state fondamentali. Nonostante questo il finlandese - con pochi giri percorsi su pista sporca - è sesto in classifica.

MERCEDES SI NASCONDE? Grande entusiasmo in Ferrari "Seb è andato fortissimo, è sembrato un giro di Schumacher" ha affermato Arrivabene a Sky, ma solitamente la Mercedes quando conta caccia sempre qualche decimo in più di riserva, quindi piedi per terra e occhio al Q3, con un Hamilton che proverà a riprendersi quella pole scippatagli l'anno scorso da Rosberg in modo non proprio "elegante".

Classifica finale FP3 GP Monaco

1 Vettel [GER] Ferrari 1'16.143

2 Rosberg [GER] Mercedes 1'16.361

3 Hamilton [GBR] Mercedes 1'16.705

4 Ricciardo [AUS] Red Bull 1'17.120

5 Sainz [ESP] Toro Rosso 1'17.256

6 Räikkönen [FIN] Ferrari 1'17.401

7 Kvyat [RUS] Red Bull 1'17.471

8 Button [GBR] McLaren 1'17.767

9 Verstappen [NED] Toro Rosso 1'17.788

10 Grosjean [FRA] Lotus 1'17.806

11 Perez [MEX] Force India 1'17.832

12 Maldonado [VEN] Lotus 1'17.956

13 Hülkenberg [GER] Force India 1'18.102

14 Alonso [ESP] McLaren 1'18.197

15 Bottas [FIN] Williams 1'18.212

16 Massa [BRA] Williams 1'18.242

17 Nasr [BRA] Sauber 1'18.767

18 Ericsson [SWE] Sauber 1'19.269

19 Stevens [GBR] Manor Marussia 1'21.093

20 Merhi [ESP] Manor Marussia 1'22.225