CIV Vallelunga: Pirro, Bezzecchi, Roccoli, Vietti Ramus e Taccini sono gli uomini da pole

Nella mattinata di oggi ed il pomeriggio di ieri si sono svolti i due turni di qualifiche per le classi Superbike, Supersport, Moto3 e PreMoto3. I tempi, combinati, hanno dato vita alle diverse griglie di partenza. Per quanto riguarda la classe Sport Production invece il format è diverso: 2 turni di qualifiche - delle quali uno si disputerà questo pomeriggio dopo le gare delle altre classi- e una sola gara che si correrà Domenica.

In SBK è Michele Pirro su una Ducati di Barni Racing ad ottenere la pole fermando il crono su 1'36.647 in qualifica 2, un tempo che gli ha permesso di sorpassare Tamburini che in q1 aveva agguantato la pole provvisoria. Gara1 si disputa dalle 14.50.

Anche in Moto3 le sessioni hanno avuto due leader diversi, entrambi però dello stesso team, il Minimoto Portomaggiore che schiera le Mahindra: in qualifica 1 è Marco Bezzecchi a portarsi a casa la pole provvisoria con il tempo di 1'44.708, Spiranelli, il suo compagno di squadra, in Q2 non va oltre l' 1'45.023, dunque non riesce ad aggiudicarsi la pole definitiva che va a Bezzecchi.

nb: la gara Moto3 è iniziata alle 14.15:

PreMoto3: Per quanto riguarda la 125 ‪il poleman è Leonardo Taccini di MF84 by VL Team. In 250 si conferma in testa Celestino Vietti Ramus che corre per Rmu. La gara avrà inizio alle ore 16.45 e sarà l'ultima della giornata di Sabato.

Supersport: Il vincitore di Gara 2 al Misano World Circuit Massimo Roccoli ferma il crono su 1'40.074 e si aggiudica la pole position. La gara paritrà alle ore 15.55.

Tutte le gare sono visibili in diretta streming su Sportube: http://sportube.tv/