CEV Moto3: Canet conquista la pole a Le Mans

E' Aron Canet, del Team Estrella Galicia 0,0 ad aggiudicarsi la pole per la gara di 17 giri che si disputerà sul circuito Bugatti di Le Mans domani pomeriggio a partire dalle 16.30.

Il 16enne di Valencia ha ottenuto il miglior tempo nella Qualifica 1 ed è riuscito a migliorarlo e fermare il crono su 1’44”204 nella seconda sessione. Questo gli ha permesso di aggiudicarsi la sua prima pole nella Moto3 Junior World Championship o come lo chiamano in terra spagnola "Mundialito Moto3". Il giovane spagnolo è uno dei migliori candidati per il titolo 2015, il suo obiettivo principale è finire nei primi 3 del campionato (lo aveva raccontato a Vavel Spagna in un'intervista QUI).

Staccato di soli 27 millesimi è l' italiano Nicolò Bulega a bordo della KTM de team VR46. Il giovane centauro sulla propria pagina Facebook dichiara: "Ciao a tutti! Qualifiche finite... Purtroppo non sono riuscito a centrare la pole position per soli 27 millesimi.

Chiude la prima fila David Sanchis, anche lui di Valencia ma sulla Mahindra del Team Aspar.

In top ten troviamo anche altri due italiani: Dalla Porta è 4° su Husqvarna di Laglisse Academy e Arbolino, sulla KTM del Sic 58 Squadra Corse, chiude la sessione in 8° posizione.

Qui i risultati combinati delle qualifiche di oggi.