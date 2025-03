Il CEV Moto3 vola a Le Mans con il Motomondiale

Questo weekend si corre anche il Campionato Spagnolo di Velocità (Campeonato Espanol de Velocidad). Dal circuito portoghese di Portimao dove si sono giocati la prima tappa il Campionato di Velocità spagnola si sposta in Francia, a Le Mans, in concomitanza con il Motomondiale. A correre però sarà una sola categoria, la Moto3 Junior World Championship e lo farà di sabato. L’idea di accompagnare il mondiale si è rivelata vincente nelle stagioni passate e così la categoria cadetta del CEV diventata dal 2015 Mondiale Juniores si troverà a spartire il paddock con i grandi. Un’occasione d’oro per i pilotini che hanno voglia di mettersi in mostra già in previsione di un futuro nel Motociclismo che conta.

Gli Italiani impegnati in campionato

La categoria non è formata solo da piloti spagnoli, in griglia sono molti gli italiani pronti a giocarsi il titolo:

Tony Arbolino e Stefano Valtulini -Sic58 Squadra Corse (KTM)





Nicolò Bulega - Junior Team VR46 Academy (KTM)

Davide Pizzoli e Lorenzo Dalla Porta – Laglisse Academy (Husqvarna)

Cristiano Carpi – Ajo Motorsport (KTM)

Lorenzo Petrarca - TMR Competicion (KTM)

Il programma del weekend

Venerdì 15 maggio

12.00 – 12.50: Qualifiche 1

16.05 – 16.55: Qualifiche 2

Sabato 16 maggio

08.30 – 08.45: Warm Up

16.30 – 17.15: Gara (17 giri)

La situazione in campionato

A comandare il campionato è Joan Mir su Honda del Team Leopard che è presente anche nel motomondiale ed ha appena raggiunto tre vittorie consecutive con Kent. Canet lo segue e in terza posizione troviamo il nostro Nicolò Bulega con la KTM del Team VR46 Riders Academy, il giovane emiliano arriva a Le Mans con la voglia di rifarsi dopo la caduta all’ultima giro a Portimao dove stava dominando la gara. La sua non è la prima stagione qua, lo scorso anno fu il Rookie migliore dell’anno, è quindi il momento per lui di giocare per vincere.

La Classifica dopo il 1° round

CEV Moto3 Junior World Championship



01- Joan Mir – Machado Leopard CAME – Ioda TR004 Honda – 25

02- Aron Canet – Junior Team Estrella Galicia 0,0 – Honda NSF250RW – 20

03- Nicolò Bulega – Junior Team VR46 Riders Academy – KTM RC 250 GP – 16

04- Bo Bendsneyder – Dutch Racing Team – FTR TKRP Honda – 13

05- Albert Arenas – LaGlisse Academy – Husqvarna FR 250 GP – 11

06- Lorenzo Dalla Porta – LaGlisse Academy – Husqvarna FR 250 GP – 10

07- Stefano Valtulini – Sic 58 Squadra Corse – KTM RC 250 GP – 9

08- Jaime Masia – Junior Team Estrella Galicia 0,0 – Honda NSF250RW – 8

09- Khairul Idham Pawi – Honda Team Asia – TSR3 Honda – 7

10- Aaron Polanco – Aspar Team Mahindra – Mahindra MGP3O – 6

11- Martin Vanhaeren – KRP – FTR KTM – 5

12- Sena Yamada – Junior Team VR46 Riders Academy – KTM RC 250 GP – 4

13- David Sanchis – Aspar Team Mahindra – Mahindra MGP3O – 3

14- Lorenzo Petrarca – TMR Competicion – KTM RC 250 GP – 2

15- Kaito Toba – Asia Talent Cup Team – Honda NSF250R – 1

Il calendario del CEV 2015

26/04/2015 Circuito do Algarve : Moto3, Moto2 (2 gare), SBK (2 gare), KZC (2 gare)

: Moto3, Moto2 (2 gare), SBK (2 gare), KZC (2 gare) 16/05/2015 Le Mans : Moto3 (corsa al Sabato)

: Moto3 (corsa al Sabato) 21/06/2015 Barcelona-Catalunya : Moto3 (2 gare), Moto2, SBK, KZC

: Moto3 (2 gare), Moto2, SBK, KZC 05/07/2015 MotorLand Aragón : Moto3 (2 gare), Moto2 (2 gare), SBK

: Moto3 (2 gare), Moto2 (2 gare), SBK 06/09/2015 Circuito de Albacete : Moto3, Moto2, SBK (2 gare), KZC (2 gare)

: Moto3, Moto2, SBK (2 gare), KZC (2 gare) 04/10/2015 Circuito de Navarra : Moto3, Moto2 (2 gare), SBK (2 gare)

: Moto3, Moto2 (2 gare), SBK (2 gare) 01/11/2015 Circuito de Jerez: Moto3 (2 gare), Moto2, SBK (2 gare)

Moto3 (2 gare), Moto2, SBK (2 gare) 15/11/2015 Circuit de Valencia: Moto3 (2 gare), Moto2 (2 gare), SBK, KZC

Una foto di oggi dal profilo di Bulega ritrae i piloti VR46 Academy insieme sul circuito di Le Mans: