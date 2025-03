La prima volta del FIA WTCC al Nurburgring sulla Nordschleife

C'è sempre una prima volta. Quella del FIA WTCC al Nurburgring per il gran premio di Germania, quinta prova della competizione, sarà speciale per tanti motivi. Innanzitutto perchè le 2 gare si svolgeranno eccezionalmente al sabato, in quanto poi si disputerà la 24 ore. Poi si gareggerà in un circuito che misura 25,378 km, la fusione tra la Gp Strecke e la Nordschleife detta l'Inferno Verde, in quanto si snoda tra i boschi dell'Eifel.

I piloti dovranno affrontare 170 curve, diverse tra loro per raggio, inclinazione e pendenza. Molti di loro non hanno mai corso in questo circuito e lo hanno affrontato per la prima volta solo al simulatore di guida. Le 2 gare si svolgeranno sulla distanza di 3 giri ciascuna. Per la sua esperienza di guida nei rally, il favorito potrebbe essere Sebastian Loeb su Citroen C-Elysèe. Il suo compagno di scuderia, l'argentino Josè Maria Lopez punta a ripetere le gesta del suo connazionale Juan Manuel Fangio. Tutti i piloti dovranno fare attenzione agli eventuali capricci del tempo, che potrebbero complicare non poco le cose.

Programma

Venerdì 15 maggio

ore 18.15 Qualifiche live su Eurosport 2

Sabato 16 maggio

ore 8 Warm up su Eurosport

ore 10.45 gara 1 su Eurosport

ore 11.45 gara 2 su Eurosport