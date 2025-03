Spa, strepitoso Ricciardo trionfa, è guerra in Mercedes. Ottimo Raikkonen, 4°

Daniel Ricciardo, l’uomo che ferma le Mercedes. Suo è il trionfo sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, dove ha ottenuto la terza vittoria stagionale. L’australiano della Red Bull è arrivato in Belgio con la convinzione e la determinazione di disputare una grande gara, puntando al podio. C’è stato qualcosa di più: una strepitosa gara, con la conquista del secondo successo consecutivo in una stagione dominata dalle Mercedes.

Sul secondo gradino del podio sale Nico Rosberg, sommerso da contestazioni e fischi. Un contatto con Lewis Hamilton al secondo giro ha compromesso la gara dell’inglese, costringendolo ad una rimonta impossibile e ad un conseguente ritiro. Ormai è guerra in Mercedes, dopo che Toto Wolff e Niki Lauda si sono schierati apertamente con Hamilton, criticando aspramente Rosberg. Il tedesco resta comunque al comando della classifica, staccando di 29 punti il compagno di squadra, che vede sempre di più sfumare le possibilità di vincere.

L’ultimo gradino del podio è ad appannaggio di Valtteri Bottas. Ottima gara per il pilota della Williams, che partiva dalla -sesta posizione ed ha recuperato fino al terzo posto. Beffato così Kimi Raikkonen, che ha comunque disputato una splendida gara. Competitivo dall’inizio, ha tirato fuori le unghie fino ad arrivare al secondo posto a metà gara. I pit stop, una vettura che non è ancora all’altezza della concorrenza e le gomme ormai finite, lo hanno relegato al quarto posto finale. Per lui è il miglior risultato stagionale, dopo la sfortuna che lo aveva perseguitato per molto tempo.

Per la prima volta in questa stagione è Fernando Alonso a finire una gara dietro al compagno di squadra. Gara difficile per lo spagnolo, che inizia in salita già prima del semaforo. Un problema alla vettura costringe i meccanici a restare in griglia dopo il segnale dei 15 secondi. Il ferrarista incorre così in una penalità: cinque secondi di stop ai box. Ci ha provato dall’inizio alla fine, non ha mai mollato, ma il risultato non è stato quello sperato: per lui solo un’ottava posizione. Lo spagnolo della Ferrari ha comunque regalato al pubblico duelli spettacolari, anche oltre il limite. Proprio a fine gara è stato protagonista di una bagarre con Kevin Magnussen, che è ora sotto investigazione per essersi spinto troppo oltre il limite imposto dal regolamento.

Chi invece è ormai abituato a terminare le gare dietro al compagno di squadra è Sebastian Vettel. Il campione del mondo in carica, dopo un buon inizio di gara, non è riuscito a tenere il passo di Ricciardo, lanciato quasi da subito verso il terzo trionfo stagionale. Non sufficientemente incisivo, accusa un ritardo di quasi un minuto dal vicino di box e si deve accontentare del quinto posto finale, conquistato all’ultimo giro. Una bagarre che vede protagonista le due McLaren, la Ferrari di Alonso e la Red Bull di Vettel hanno favorito quest’ultimo, che alla fine è riuscito ad agguantare una quinta posizione, dopo un contatto senza conseguenze, con la vettura di Alonso che, invece, ha perso parte dell’alettone anteriore.

La classifica vede Nico Rosberg saldamente al comando, con 220 punti. Resta in seconda posizione Lewis Hamilton, che non prende punti e resta a quota 191. Conserva il secondo posto, ma si allontana dal compagno di squadra e dal sogno iridato: sono 29 i punti di distacco tra lui e Rosberg. Si avvicina Daniel Ricciardo, che con questo successo sale a 156 punti, portandosi a 64 punti dal leader. Quarto posto per Alonso, che con oggi va a 119 punti, davanti a Bottas, a 110. Solo 98 punti per Vettel, che è sesto in classifica. Più indietro Raikkonen, undicesimo a 39 punti.

D. Ricciardo - Red Bull Renault - 1:24:36.556 N. Rosberg - Mercedes Mercedes - +3.383 V. Bottas - Williams Mercedes - +28.032 K. Raikkonen - Ferrari Ferrari - +36.815 S. Vettel - Red Bull Renault - +52.196 K. Magnussen - McLaren Mercedes - +54.262 J. Button - McLaren Mercedes - +54.580 F. Alonso - Ferrari Ferrari - +61.162 S. Pérez - Force India Mercedes - +64.293

CLASSIFICA PILOTI