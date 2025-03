Qualifiche F1 Spa-francorchamps: In condizioni critiche Rosberg mette in fila tutti

Sul circuito di Spa-francorchamps va in onda la qualifica del granpremio di formula 1. Le condizioni variabili rendono frizzanti tutte e tre le sessioni di qualifica ad eccezion fatta per il duo Mercedes che domina in qualsiasi condizioni di pista. A spuntarla e' Nico Rosberg che, dopo essere stato per tutto il weekend di prove dietro al compagno, trova un giro magistrale. Non è la prima volta che il tedesco tende a "nascondersi" nelle prove libere per poi emergere nelle qualifiche e sopratutto in gara. Deluso di giornata e' sicuramente Hamilton; il pilota britannico non può ritenersi soddisfatto del secondo tempo sopratutto se a partire davanti a lui domani sarà il leader del mondiale e compagno di squadra. Terza posizione per Sebastian Vettel distaccato dalla testa di ben 2,1 secondi, un abisso per chi soltanto un anno fa vinceva il mondiale a mani basse. Quarto Fernando Alonso vicinissimo al tempo di Vettel. Presupposti giusti per vederli battagliare nella gara di domani. Apre la terza fila l'altra Red Bull di Daniel Ricciardo seguito da Bottas,Magnussen,Raikkonen(8), Massa e chiude la top ten Button. Brutta qualifica per le due Williams che sicuramente si aspettavano di partire più avanti visti i buoni tempi nelle sessioni di libere.

cronaca Q1:

Pronti via la pista e' bagnata. La scelta di gomma però non è' unica e tanti piloti usano addirittura la full wet. Il tempo lo si fa con le gomme a banda verde ovvero le intermedie. A farne le spese ( in ordine ) sono: Maldonado (17), Hulkenberg, Chilton, Gutierrez,Lotterer e ultimo Ericsson.

cronaca Q2:

Quando sembra che la pista stia migliorando ecco un altro acquazzone. Tutti fuori con gomma intermedia. Da sottolineare la presenza di Bianchi. Negli ultimi 30 secondi Vettel rischia di venir eliminato. Dopo non aver migliorato i suoi parziali nei primi due settori, il campione del mondo in carica tira fuori il coniglio dal cilindro e strappa l'ingresso in q3 a Danil Kvyat. Il russo infuriato dopo l'avviso del team del l'esclusione ed esce dai limiti dello sfogo tirando un "pugno" sul volante facendo andare in testa coda la sua toro rosso. Gli eliminati sono: Kvyat(11), Vergne, Perez, Sutil, Grosjean e Bianchi.

cronaca Q3:

In Q3 esce addirittura il sole ma non a sufficienza per asciugare la pista. Condizioni però che permettono al tracciato di migliorare rapidamente. Singolare il trenino delle auto che provano ad iniziare il proprio giro più tardi possibile per trovare le condizioni migliori. Le Mercedes dominano in qualsiasi condizione.

Classifica

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps

1 6 Nico Rosberg Mercedes 2:07.130 2:06.723 2:05.591 22

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 2:07.280 2:06.609 2:05.819 22

3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2:10.105 2:08.868 2:07.717 24

4 14 Fernando Alonso Ferrari 2:10.197 2:08.450 2:07.786 21

5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 2:10.089 2:08.989 2:07.911 21

6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2:09.250 2:08.451 2:08.049 23

7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2:11.081 2:08.901 2:08.679 22

8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 2:09.885 2:08.646 2:08.780 21

9 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 2:08.403 2:08.833 2:09.178 20

10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:10.529 2:09.272 2:09.776 22

11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 2:10.445 2:09.377 16

12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 2:09.811 2:09.805 13

13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 2:10.666 2:10.084 16

14 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2:11.051 2:10.238 17

15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 2:10.898 2:11.087 16

16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2:11.051 2:12.470 14

17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 2:11.261 9

18 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2:11.267 8

19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 2:12.566 8

20 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2:13.414 4

21 45 Andre Lotterer Caterham-Renault 2:13.469 9

22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 2:14.438 9

Q1 107% Time 2:16.029