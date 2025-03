Spa, Bottas al comando nelle terze libere, quarto Raikkonen

Un po’ di pioggia e pista bagnata hanno segnato l’inizio della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. A Spa-Francochamps pochi tempi cronometrati hanno caratterizzato la prima metà del turno. Pian piano la pista è andata asciugandosi, permettendo così ai piloti di poter scendere in pista e abbassare i tempi.

Ad ottenere la migliore prestazione di questa mattinata è stato Valtteri Bottas che, proprio sul finire della sessione, si è portato davanti a tutti con il tempo di 1.49.465. La Williams si conferma così competitiva anche su un tracciato particolarmente veloce e molto diverso dal precedente (Hungaroring). Domate le Mercedes almeno in quest’ultimo turno di libere, grazie al secondo tempo di Daniel Ricciardo. Il pilota della Red Bull si è infatti messo alle spalle di Bottas, con un distacco di quasi tre decimi. “Solo” terzo Nico Rosberg, che beffa il compagno di squadra accusando un ritardo dal leader di 274 millesimi. Proprio Lewis Hamilton, che nelle due sessioni di ieri si era portato al comando della classifica, questa mattina ha ottenuto un quinto tempo, staccato di tre decimi da Bottas.

Tra le due Mercedes si è inserito Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari sembra aver risolto i problemi accusati ieri e, dopo aver stampato il miglior giro sul finire della sessione (è stato il primo a montare gomme da qualifica), ha concluso il turno in quarta posizione, con un tempo identico a quello di Hamilton e anche lui a 352 millesimi dal primo della classifica. Un po’ più in difficoltà Fernando Alonso che non va oltre il sesto tempo, accusando un ritardo di 425 millesimi dalla vetta. Ottima prestazione per la Toro Rosso di Daniil Kvyat, che si mette alle spalle di Alonso, anche lui a quattro decimi dal leader.

Si prospetta una qualifica combattuta, dunque, con i primi sette piloti racchiusi in meno di mezzo secondo. Dalla lotta per la top ten sembra in questo momento escluso Sebastian Vettel. Dopo i numerosi problemi sulla sua Red Bull nella prima giornata di prove, il campione del mondo in carica questa mattina non è andato oltre la tredicesima posizione. Il ritardo dal primo della classifica è consistente: un secondo e tre decimi di differenza tra Bottas e Vettel preoccupano quest’ultimo che si vede sempre più insidiare anche dal compagnoni squadra, secondo a pochi decimi dal primo.