F1 Spa-Francorchamps: Hamilton comanda nelle libere 2, Alonso terzo

Nella sessione del pomeriggio vede ancora una volta la coppia Mercedes dominare in lungo e in largo. A stampare il miglior crono e' Lewis Hamilton in 1.49.181; dietro di lui staccato di 604 millesimi il compagno di squadra Nico Rosberg. Terzo tempo per Fernando Alonso. Il pilota Ferrari conferma le ottime impressioni di questa mattina fermando il crono sul 1.49.930 a ben 741 millesimi da Hamilton. Nonostante il distacco il campione Asturiano può ritenersi soddisfatto. Ottimo passo avanti nel pomeriggio per la Williams di Felipe Massa(4) che precede Button. Ottavo il vincitore dell granpremio di Ungheria Daniel Ricciardo a quasi 2 secondi dalla vetta.

Problemi per Vettel e Raikkonen. Entrambe i piloti non hanno potuto immagazzinare informazioni per via dei problemi sulle rispettive power unit. Addirittura il pilota Tedesco di casa Red Bull non ha segnato neanche un crono valido.

Peggio di loro solo Pastor Maldonado. Spesso criticato per i troppi incidenti nati da un'eccessiva aggressività alla guida. Oggi non è' stato così; Pastor ha commesso un errore banale ad inizio sessione, una distrazione ha fatto si che le prove libere 2 per il venezuelano terminassero dopo soli 5 minuti.

Molto soddisfatti delle loro prestazioni sono Danil Kvyat e Adrien Sutil. Il primo perché è' stato davanti alla "madre" Red Bull mentre per il secondo ( 12) si prospetta un ritorno nella top10. Bene anche Lotterer che firma un tempo molto vicino alla Caterham del compagno Ericsson

classifica:



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:49.189 26

2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:49.793 0.604 28

3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:49.930 0.741 19

4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:50.327 1.138 24

5 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.659 1.470 31

6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:50.677 1.488 26

7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:50.725 1.536 25

8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:50.977 1.788 16

9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:51.074 1.885 31

10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.077 1.888 26

11 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:51.383 2.194 26

12 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:51.450 2.261 29

13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:51.573 2.384 28

14 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:52.196 3.007 25

15 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:52.234 3.045 18

16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:52.776 3.587 23

17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:53.955 4.766 7

18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:54.040 4.851 18

19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:54.050 4.861 30

20 45 Andre Lotterer Caterham-Renault 1:54.093 4.904 24

21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2

22 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault No time 0