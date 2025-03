F1, Spa: le Mercedes chiudono il primo turno di libere in testa

Comincia l’attività sul circuito belga di Spa-Francorchamps con il primo turno di prove libere per la Formula 1, con bel tempo e temperature piuttosto basse questa mattina. Qualche cambio per quanto riguarda i sedili di Caterham e Marussia: Andrè Lotterer prende il posto di Kamui Kobayashi nella prima, mentre per quanto riguarda la seconda, oggi non scende in pista Max Chilton ma Alexander Rossi, 21enne californiano, da qualche gara il terzo pilota Marussia. Sembra però che le questioni contrattuali tra il pilota e la Marussia siano state risolte, quindi Chilton tornerà al volante della sua monoposto sia domani che domenica.

Un primo turno di prove libere piuttosto calmo, caratterizzato quasi da più attività ai box che in pista, poco indicativo riguardo le vere prestazioni delle monoposto visti i pochi giri realizzati da più o meno tutti i piloti (in media una ventina). Per tutta la sessione sono i due piloti Mercedes a contendersi la prima posizione della classifica, con Nico Rosberg che alla fine precede di poco meno di un decimo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza piazza in questo turno per Fernando Alonso, che riesce a mantenersi a due decimi dal duo di testa, mentre dalla quarta posizione in giù i distacchi si alzano sensibilmente: Jenson Button accusa un ritardo di otto decimi, mentre Kimi Raikkonen, quinto e con qualche problema ai pneumatici da risolvere, è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo dai piloti Mercedes. Prime otto posizioni che, eccettuate le due Ferrari, vedono un dominio di monoposto motorizzate Mercedes, con le Force India di Sergio Perez e Nico Hulkenberg rispettivamente in sesta ed ottava piazza e la McLaren di Kevin Magnussen inserita tra loro, in settima posizione. In nona posizione troviamo la prima delle Red Bull, quella di Daniel Ricciardo, mentre Sebastian Vettel chiude con l’undicesimo tempo: per il campione del mondo in carica ci sono stati nuovi problemi tecnici alla monoposto, cosa che l’ha costretto a fermarsi ai box a metà turno senza poter più tornare in pista. Tra i due piloti della scuderia austriaca si inserisce la Williams di Valtteri Bottas, mentre il compagno di squadra Felipe Massa non va oltre la quindicesima piazza.

La classifica:

1. Nico Rosberg - Mercedes Mercedes - 1:51.577

2. Lewis Hamilton - Mercedes Mercedes - 1:51.674 - +0.097

3. Fernando Alonso - Ferrari Ferrari - 1:51.805 - +0.228

4. Jenson Button - McLaren Mercedes - 1:52.404 - +0.827

5. Kimi Raikkonen - Ferrari Ferrari - 1:52.818 - +1.241

6. Sergio Perez - Force India Mercedes - 1:52.903 - +1.326

7. Kevin Magnussen - McLaren Mercedes - 1:52.922 - +1.345

8. Nico Hulkenberg - Force India Mercedes - 1:52.937 - +1.360

9. Daniel Ricciardo - Red Bull Renault - 1:52.972 - +1.395

10. Valtteri Bottas - Williams Mercedes - 1:53.172 - +1.595

11. Sebastian Vettel - Red Bull Renault - 1:53.369 - +1.792

12. Daniil Kvyat - Toro Rosso Renault - 1:53.594 - +2.017