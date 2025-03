La Formula 1 riparte dal Belgio: anteprima e orari tv

Si conclude la pausa estiva per la Formula 1: a partire da domani mattina i piloti saranno in pista per un nuovo appuntamento del Mondiale, questa volta sul tracciato belga di Spa.

Il circuito – Il circuito di Spa-Francorchamps, situato nelle vicinanze di Francorchamps, una piccola città situata tra la municipalità di Stavelot e quella di Spa, nelle Ardenne, è il più antico e più famoso autodromo del Belgio. Inaugurato nel 1924, da allora ospita il Gran Premio di Formula 1, oltre ad altre gare internazionali. Oggetto di molte modifiche nel corso degli anni, dal 1979 la sua lunghezza è di 7004 metri, circa la metà rispetto al circuito originario, con 10 curve a destra e 10 a sinistra, le più famose delle quali sono l’Eau Rouge e il Raidillon, una combinazione di curve destra/sinistra denominata Eau Rouge-Raidillon. Il record del tracciato in 1:45.108 appartiene dal 2004 all’allora pilota McLaren Kimi Raikkonen.

Aspettative – E’ il primo GP dopo la pausa estiva e si spera che si possano rimescolare i valori in campo. Daniel Ricciardo, vincitore dell’ultima gara a Budapest, accusa un ritardo di ben 71 punti dal leader iridato Nico Roberg, distanza non così impossibile da recuperare se pensiamo che nell’ultimo GP della stagione verranno assegnati punti doppi. Situazione particolare in casa Mercedes, con una lotta sempre più aperta tra i due piloti: Lewis Hamilton, partito dai box, che ha chiuso il GP ungherese sul podio, proprio davanti al compagno di squadra, autore della pole position, ed il distacco in classifica tra i due è sempre più ridotto. Per quanto riguarda la Ferrari, difficile fare previsioni: il team di Maranello si sta ormai concentrando sulla monoposto del 2015, ma prima bisogna provare a conquistare un terzo posto nella classifica costruttori, obiettivo non facile da raggiungere considerando che a soli 7 punti c’è una Williams sempre più consistente e che in Ungheria ha piazzato sia Felipe Massa che Valtteri Bottas in top ten. Gara all’attacco quindi per Fernando Alonso, reduce da un podio prima della pausa, e per Kimi Raikkonen, che cercherà di realizzare un buon weekend su un circuito a suo dire tra i suoi preferiti. Ci sarà un volto nuovo questo weekend: si tratta di Andrè Lotterer, 32enne pilota tedesco, due volte vincitore della 24 ore di Le Mans, che guiderà una Caterham al posto del pilota giapponese Kamui Kobayashi.

Il Gran Premio del Belgio verrà trasmesso integralmente in diretta solo sui canali a pagamento Sky , mentre i canali Rai trasmetteranno qualifiche e gare in differita. Di seguito tutti gli orari del fine settimana:

Venerdì 22 agosto

Ore 10.00-11.30 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1 HD, sintesi Rai Sport 2 ore 14.30)

Ore 14.00-15.30 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1 HD, sintesi Rai Sport 2 ore 22.00)

Sabato 23 agosto

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1 HD)

Ore 14.00-15.00 Qualifiche (diretta Sky Sport F1 HD, differita Rai 2 ore 18.10)

Domenica 24 agosto

Ore 14.00 Gara (diretta Sky Sport F1 HD, differita Rai 2 ore 21.10)