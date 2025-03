F1 Spa-francorchamps: André Lotterer e Max Verstappen i due nomi nuovi

Una settimana, quella in corso, che ha visto cambiare ben due sedili. Il primo avverà nel Granpremio del Belgio sul tracciato di SPA-francorchamps e vedrà Andrè Lotterer prendere il posto del Giapponese Kamui Kobayashi in casa Caterham F1. Il 32 anni il pilota tedesco vincitore della 24 ore di Le Mans del 2011 e del 2014 esordirà in un granpremio di formula 1 dopo essere stato il collaudatore della Jaguar.

Queste le sue prime parole: "Sono lieto di avere l'opportunità di partecipare ad un weekend di Formula Uno. Voglio ringraziare Caterham F1 Team per questa opportunità. Sono pronto per questa sfida e non vedo l'ora di saltare in macchina e fare il massimo in questo weekend. Ho bisogno di adattarmi in fretta, il team ha lavorato su una serie di aggiornamenti e avremo bisogno di avere quanto più tempo possibile per girare e migliorare l'auto. Mi piace molto correre sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, è una delle mie piste preferite ed è molto vicino a dove sono cresciuto, quindi questo rende il weekend ancora più speciale e da ricordare".

Giovanissimo invece è il nuovo acquisto in casa Toro Rosso. Per la stagione 2015 sarà Max Verstappen ad affiancare Danil Kvyat. Il figlio d'arte è il primo minorenne in formula 1 (17 anni). Sarà presente anche lui nel weekend belga ma non scenderà in pista. Il suo obiettivo è scrutare la formula1 più da vicino e perché no imparare giá qualche segreto.