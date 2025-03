GP Ungheria: Ricciardo vince con un finale al cardiopalma

Daniel Ricciardo fa il bis: il venticinquenne Australiano centra la seconda vittoria dopo il GP di Montréal in Canada "strappando" il primo posto ad uno straordinario Fernando Alonso e ad una rinata Ferrari. Si, non solo lo Spagnolo sembra aver ritrovato un minimo di competitività nei confronti delle frecce d'argento e del team Austriaco, la Red Bull, ma anche Kimi Raikkonen sembra aver trovato la giusta via per tornare nei posti che contano, concludendo la gara in 6° posizione (dopo essere partito in 17esima posizione).

A seguire, sul gradino più basso del podio troviamo anche un altro pilota capace di regalare emozioni e sorpassi uno dietro l'altro: stiamo parlando di Lewis Hamilton che oltre ad essere partito in fondo allo schieramento dalla pitlane, è riuscito a strappare il podio al compagno di box e rivale in campionato Nico Rosberg, a cui è stato chiesto di lasciargli la posizione perchè il tedesco doveva effettuare un'altra sosta.

Dopo un campionato di incidenti e problemi vari, troviamo in quinta posizione Felipe Massa che riesce a mantenere la posizione a discapito di Kimi Raikkonen. Settimo posto per Sebastian Vettel che ha concluso una gara piena di problemi e rischi (in primis, il rischiosissimo impatto evitato per pochissimo sul rettilineo iniziale), che si ritrova sempre più ad essere il "Mark Webber" della situazione. Ottavo e nono piazzamento per Valtteri Bottas e Jean-Éric Vergne, reduce di una incredibile prestazione, mantenendo per diversi giri la seconda posizione.

Ennesima gara anonima per la Mclaren che causa strategia completamente sbagliata si è trovata i propri piloti nelle retrovie dopo che Jenson Button era al comando della gara. Per lui solo la decima posizione, mentre per Kevin Magnussen la 12esima posizione.

Classifica finale:

1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 70 1:53:05.058

2 Fernando Alonso Ferrari 70 +5.2 sec

3 Lewis Hamilton Mercedes 70 +5.8 sec

4 Nico Rosberg Mercedes 70 +6.3 sec

5 Felipe Massa Williams-Mercedes 70 +29.8 sec

6 Kimi Raikkonen Ferrari 70 +31.4 sec

7 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 70 +40.9 sec

8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 70 +41.3 sec

9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 70 +58.5 sec

10 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 +67.2 sec

11 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 70 +68.1 sec

12 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 70 +78.4 sec

13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 70 +84.0 sec

14 Daniil Kvyat STR-Renault 69 +1 Giro

15 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 69 +1 Giro

16 Max Chilton Marussia-Ferrari 69 +1 Giro

Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 +38 Giri

Kamui Kobayashi Caterham-Renault 24 +46 Giri

Sergio Perez Force India-Mercedes 22 Incidente

Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 14 Incidente

Romain Grosjean Lotus-Renault 10 Incidente

Marcus Ericsson Caterham-Renault 7 Incidente