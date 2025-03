Hungaroring: pole Rosberg, Hamilton in fiamme

L'immagine emblematica di queste qualifiche é sicuramente quella che ritrae Lewis Hamilton guardare amareggiato la sua Mercedes ferma in corsia box mentre gli addetti ai lavori cercano di spegnere le fiamme che hanno mandato in fumo non solo la sua monoposto ma anche l'intera sessione di qualifica. E chissà, forse anche il suo Mondiale. Se lo sarà chiesto anche lo stesso Campione del Mondo 2008 mentre rientrava ai box a piccoli passi lenti, come se non volesse credere a tutto quello che gli sta succedendo ultimamente. Ancora una volta la sua Freccia d'Argento é tanto veloce quanto inaffidabile. Un altro problema, l'ennesimo, questa volta é il motore a tradirlo. Una battuta d'arresto per il pilota britannico che sarà costretto a partire di nuovo dal fondo com'era successo anche la settimana scorsa in Germania.

Se Lewis Hamilton brucia dalla rabbia, l'umore del compagno di squadra e rivale per il titolo é alle stelle. Nico Rosberg si prende la scena, ancora una volta, conquistando la sua sesta pole position della stagione staccando la sua monoposto con il tempo di 1:22.715. Il pilota tedesco ha preceduto la Red Bull di un ottimo Sebastian Vettel che comunque rimane vicino ai tempi della Mercedes quindi non è da escludere un duello tutto teutonico domani in gara.

Niente di nuovo in casa Ferrari. L'eliminazione di Hamilton in Q1 non è stato l'unico colpo di scena. Kimi Raikkonen viene eliminato nella prima sessione di qualifiche e domani partirà dalla diciassettesima posizione in griglia. L'ennesimo errore di strategia della Ferrari che si fa fregare dalla modesta Marussia di Bianchi che proprio nell'ultimo giro a disposizione migliora il suo tempo buttando fuori il pilota finlandese rimasto fermo ai box nonostante proprio Kimi avesse più volte chiesto ai suoi ingegneri se fosse la strategia giusta quella di non cercare di rientrare in pista. L'unica consolazione, si fa per dire, rimane Fernando Alonso che domani partirà dalla quinta posizione.

I tempi:

Nico Rosberg 1:22.715

Sebastian Vettel 1:23.201

Valtteri Bottas. 1:23.354

Daniel Ricciardo 1:23.391

Fernando Alonso 1:23.909

Felipe Massa 1:24.223

Jenson Button. 1:24.294

Jean-Eric Vergne 1:24.720

Nico Hulkenberg 1.24.775

Kevin Magnussen