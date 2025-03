GP Ungheria, Prove Libere 2: Hamilton ancora davanti

Lewis Hamilton resta davanti a Nico Rosberg in cima alla classifica dei tempi. E’ ancora Mercedes, è ancora Lewis Hamilton con il tempo di 1:24.482, il britannico chiude in testa anche la seconda sessione di Prove Libere sul circuito dell’Hungaroring, davanti al compagno di squadra Rosberg. Terzo tempo per Vettel, a quasi sette decimi da Hamilton, poi Alonso, Magnussen e Raikkonen nelle prime sei posizioni. Interessante anche il passo della Ferrari, con il punto interrogativo della quantità di benzina a bordo, vista l’abitudine al venerdì di girare con meno carburante degli avversari. Non è da sottovalutare nemmeno la McLaren di Magnussen, buon inseguitore per sperare in una conclusione a punti in posizioni alte. Poche novità tra i primi 10 con la Red Bull di Sebastian Vettelche fa il terzo tempo davanti alla Ferrari di Fernando Alonso che fa segnare il solito quarto posto.Quinto tempo per Kevin Magnussen che si sta rivelando un ottimo acquisto per la McLaren. Il danese tiene dietro Kimi Raikkonen con un distracco di oltre due decimi. La top ten si chiude con l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo, la Williams di Valtteri Bottas, Jenson Button con l’altra Mclaren e Felipe Massa

F1 GP Ungheria 2014 – Tempi e risultati Prove Libere 2

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco

1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:24.482 38

2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:24.720 0.238 38

3. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:25.111 0.629 33

4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:25.437 0.955 26

5. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:25.580 1.098 34

6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:25.730 1.248 30

7. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:25.983 1.501 29

8. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:25.999 1.517 37

9. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:26.234 1.752 33

10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:26.402 1.920 18

11. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:26.689 2.207 42

12. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:26.703 2.221 37

13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:26.789 2.307 39

14. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:26.919 2.437 41

15. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:27.013 2.531 39

16. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:27.019 2.537 40

17. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:27.021 2.539 14

18. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:27.480 2.998 32

19. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:28.370 3.888 35

20. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:28.469 3.987 26

21. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:28.586 4.104 35

22. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:29.036 4.554 34