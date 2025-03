GP Ungheria, Prove Libere 1: Hamilton davanti a tutti

E' di Lewis Hamilton il miglior tempo al termine delle prove libere 1 del Gran premio d’Ungheria. Il pilota inglese precede Nico Rosberg e Kimi Raikkonen, in un’ora e mezza di prove caratterizzata da temperature elevatissime e un tracciato molto sporco, che ha creato tanti problemi ai pilotiF. errari in ottima forma pare, con Kimi terzo davanti ad Alonso. Vettel chiude la top ten davanti a McLaren e Toro Rosso, mentre Ricciardo segue in ottava posizione. Dietro a Sebastian Vettel e la Mclaren di Kevin Magnussen. Bene Jean-Eric Vergne che sia piazza settimo con la Toro Rosso davanti alla sorella maggiore di Daniel Ricciardo. Chiude la top ten Jenson Button con l’altra Mclaren e Felipe Massa con la Williams.Da segnalare un principio d’incendio sulla Marussia di Max Chilton causato da una perdita di olio nello scaricoMagnussen e tutti gli altri.Sessione poco indicativa, nonostante nel finale le Mercedes e Vettel abbiamo provato il comportamento della monoposto con più benzina e su stint lunghi.

Gp Ungheria F1 2014: i tempi delle libere 1

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.814 27 giri

2 Nico Rosberg Mercedes 1:25.997 0.183 31

3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.421 0.607 29

4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.872 1.058 23

5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.220 1.406 28

6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.357 1.543 28

7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:27.683 1.869 30

8 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.782 1.968 16

9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.804 1.990 27

10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.960 2.146 24

11 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.967 2.153 25

12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.101 2.287 28

13 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.208 2.394 32

14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.266 2.452 28

15 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.330 2.516 21

16 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.376 2.562 24

17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.593 2.779 24

18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.025 3.211 23

19 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.363 4.549 30

20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:30.892 5.078 24

21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.004 5.190 5

22 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:31.248 5.434 20