L'Ungheria ospita la Formula 1 prima della pausa estiva: anteprima e orari tv

La Formula 1 non si ferma: dopo il Gran Premio di Germania, disputatosi sul tracciato di Hockenheim la settimana scorsa, questo weekend i piloti scenderanno in pista in Ungheria per il decimo ed ultimo GP prima della pausa estiva.

Il circuito – Lo Hungaroring è un circuito automobilistico situato nella periferia della capitale dell’Ungheria, Budapest, che dal 1986, anno della sua inaugurazione, ospita il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Per tre volte vi ha corso anche la Superbike, ed in due occasioni il tracciato ha ospitato una tappa del Motomondiale, ma attualmente ospita solo le quattro ruote. A causa del suo terreno polveroso, il circuito viene usato molto raramente al di fuori della gara di F1: per questo e per il disegno tortuoso è molto difficile compiere sorpassi, nonostante le modifiche compiute nel corso degli anni. Il record del tracciato in 1:19.071 appartiene dal 2004 a Michael Schumacher.

Aspettative – Scontato pensare ad un duello tutto Mercedes: Nico Rosberg con la vittoria in Germania è riuscito ad accumulare qualche punto di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton, partito dalla pit lane ma che è riuscito a rimontare fino al terzo gradino del podio. L’unico problema per i due piloti potrebbe essere l’affidabilità, come s’è visto non ottimale quest’anno, soprattutto se le temperature dovessero essere molto alte, come spesso capita in Ungheria. Favorito dei due potrebbe essere Hamilton, che su questo tracciato ha ottenuto ben quattro vittorie in sette partecipazioni. Ma come sempre può esserci qualunque imprevisto, che però potrebbe essere fatale viste le poche possibilità di sorpasso: determinanti saranno le qualifiche. Williams e Red Bull in primis cercheranno di sfruttare ogni opportunità: la prima vorrà dimostrare definitivamente di essere la seconda forza in pista, mentre la casa austriaca cercherà di essere protagonista di questo GP. Potrebbe non essere un weekend facile invece per Ferrari: la gestione delle gomme è un punto debole per la scuderia di Maranello, ma la speranza è che le rosse riescano a sorprendere ed a regalare un buon risultato.

Il Gran Premio di Ungheria sarà visibile in chiaro, vale a dire che sarà trasmesso in diretta sia dai canali a pagamento Sky che dai canali Rai. Di seguito tutti gli orari del weekend:

Venerdì 25 luglio

Ore 10.00-11.30 Prove libere 1 (diretta Rai Sport 2 e Sky Sport F1 HD)

Ore 14.00-15.30 Prove libere 2 (diretta Rai Sport 1 e Sky Sport F1 HD)

Sabato 26 luglio

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3 (diretta Rai Sport 2 e Sky Sport F1 HD)

Ore 14.00-15.00 Qualifiche (diretta Rai 2 e Sky Sport F1 HD)

Domenica 27 luglio

Ore 14.00 Gara (diretta Rai 1 e Sky Sport F1 HD)