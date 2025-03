GP Germania, Rosberg vince in casa

Nico Rosberg vince. Ancora. Il tedesco vince il GP di casa aumentando il distacco in classifica dal compagno di box Lewis Hamilton a 14 punti. Il Britannico della Mercedes riesce a recuperare ben 17 posizioni dalla griglia di partenza iniziale classificandosi in 3° posizione dietro alla Williams di Valtteri Bottas che conquista il secondo posto di fila dopo Silverstone.

Quarto posto per la Red Bull di Sebastian Vettel che precede la Ferrari di Fernando Alonso in quinta posizione. Sesto posto per Daniel Ricciardo con l'altra Red Bull che combatte e conclude a pochissimi metri dallo Spagnolo della Ferrari. Settimo e ottavo posto per Nico Hülkenberg e Jenson Button. Conclude nono Kevin Magnussen con l'altra McLaren MP4-29. Chiude la Top 10 Sergio Pérez con la Force India. Brutta prestazione per Kimi Räikkönen che termina undicesimo.

Classifica finale:

1 - Nico Rosberg

2 - Valtteri Bottas

3 - Lewis Hamilton

4 - Sebastian Vettel

5 - Fernando Alonso

6 - Daniel Ricciardo

7 - Nico Hülkenberg

8 - Jenson Button

9 - Kevin Magnussen

10 - Sergio Pérez

11 - Kimi Räikkönen

12 - Pastor Maldonado

13 - Jean-Éric Vergne

14 - Esteban Gutiérrez

15 - Jules Bianchi

16 - Kamui Kobayashi

17 - Max Chilton

18 - Marcus Ericsson

RIT - Adrian Sutil

RIT - Daniil Kvyat

RIT - Romain Grosjean

RIT - Felipe Massa Williams