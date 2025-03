Hockenheim, tutto facile per Rosberg, Alonso solo settimo

Continua il periodo d'oro di Nico Rosberg. A Hockenheim l'attuale leader del Mondiale di Formula Uno fresco di rinnovo con la scuderia Mercedes conquista la quinta pole position della stagione. Una prima posizione conquistata con il minimo sforzo da parte di Rosberg perché l'unico in grado di contrastarlo, ossia Lewis Hamilton, esce clamorosamente di scena già in Q1. L'inglese termina a muro la sua qualifica a causa di un cedimento del disco anteriore del freno. Nulla di grave per Hamilton che esce illeso dalla monoposto ma la gara domani sarà tutta in salita, esattamente dalla sedicesima posizione.

In Q3 Nico Rosberg detta il passo staccando il cronometro a 1'16"540 precedendo le due Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa. Ottimo risultato dunque per la scuderia britannica, motorizzata non a caso Mercedes, che a suon di risultati positivi dimostrano di potersi aggiudicare il ruolo di seconda forza del Mondiale. Quarta posizione in griglia per Kevin Magnussen che consola a metà la McLaren considerando che il compagno di squadra Jenson Button non va oltre l'undicesima piazza.

Terza fila targata tutta Red Bull con Daniel Ricciardo che, per l'ennesima volta, conclude davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Ancora non bene le Ferrari che navigano tra il settimo e il dodicesimo posto rispettivamente di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Dopo il problema di alimentazione accusato al mattino, il pilota finlandese non è riuscito a trovare il giusto feeling con la sua monoposto. Alonso partirà dalla quarta fila con a fianco la Toro Rosso di Daniil Kvyat. Chiudono la top ten le Force India di Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:17.631 1:17.109 1:16.540

2 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.215 1:17.353 1:16.759

3 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:18.381 1:17.370 1:17.078

4 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.260 1:17.788 1:17.214

5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.117 1:17.855 1:17.273

6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:18.194 1:17.646 1:17.577

7 14 Fernando Alonso Ferrari 1:18.389 1:17.866 1:17.649

8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.530 1:18.103 1:17.965

9 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:18.927 1:18.017 1:18.014

10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:18.916 1:18.161 1:18.035

11 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.425 1:18.193

12 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.534 1:18.273

13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:18.496 1:18.285

14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.739 1:18.787

15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.894 1:18.983

16 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.683

17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:19.142

18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:19.676

19 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.195

20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.408

21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:20.489

DNS 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault