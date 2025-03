La Formula 1 di scena in Germania: anteprima e orari tv

La Formula 1 ritorna in pista sullo storico circuito di Hockenheim, pista di casa per il leader iridato Nico Rosberg e per il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, con il primo impegnato a contenere la rimonta in classifica del compagno di squadra Lewis Hamilton, vincitore a Silverstone, mentre il secondo cercherà anche qui di raddrizzare una stagione nata storta. Ottimismo in casa Williams, visto anche il podio di Valtteri Bottas in Gran Bretagna, mentre Ferrari proverà anche sul tracciato tedesco, pista che conta ben 19 pole position, 17 podi e 21 vittorie per la scuderia di Maranello, a ridurre il distacco sempre troppo ampio dai primi.

Il circuito – L’Hockenheimring è un circuito automobilistico situato vicino alla cittadina di Hockenheim, nel nord del Land Baden-Württemberg, in Germania. Costruito ed inaugurato nel 1932, è stato sede nel 1970 e dal 1977 al 2006 del Gran Premio di Germania di Formula 1, tranne nel 1985 quando su il Nürburgring, appena rinnovato, ad ospitare il GP. Dal 2007 questi due circuiti si alternano nell’organizzazione del Gran Premio nazionale, con Hockenheim che ne è stata la sede nel 2008, nel 2010, nel 2012 e quindi lo sarà anche quest’anno. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, sia a causa di incidenti che per fini pubblicitari, passando anche dal 6825 metri del 2001 ai 4574 attuali. Il record del tracciato in 1:13.780 appartiene dal 2004 all’allora pilota McLaren Kimi Raikkonen.

Aspettative - È ormai una lotta tra Mercedes, come sempre dall’inizio della stagione. Lewis Hamilton, fresco vincitore del GP di casa, farà di tutto per prendersi la leadership mondiale, visti gli appena quattro punti di ritardo dal compagno di squadra Nico Rosberg, reduce da un deludente weekend a Silverstone (è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico). Il tedesco però, fresco sposo ed ancora in festa per la vittoria della sua nazionale ai Mondiali, vorrà fare bene sul suo circuito ed è più che pronto per la battaglia. Altro pilota di casa è Sebastian Vettel, che cercherà di raddrizzare una stagione fin qui molto deludente per un quattro volte campione del mondo, ma come sempre dovrà fare i conti anche col compagno di squadra Daniel Ricciardo, che spesso e volentieri riesce a chiudere sia in classifica che in gara davanti al tedesco. Si spera in un buon risultato anche in casa Ferrari: il sesto posto di Fernando Alonso, vista la partenza nelle retrovie, non è sicuramente da buttare, mentre è arrivata la conferma anche della presenza di Kimi Raikkonen, reduce da un bruttissimo incidente a Silverstone nei primi giri, che ha coinvolto anche un incolpevole Felipe Massa, illeso ma costretto al ritiro nel giorno del suo duecentesimo GP. Massa che cercherà di ottenere un buon risultato, visto anche il nuovo podio durante la scorsa gara del compagno di squadra Valtteri Bottas.

Il Gran Premio di Germania sarà visibile in diretta sui canali Sky, mentre qualifiche e gare saranno visibili sui canali Rai in differita. Ecco gli orari del weekend:

Venerdì 18 Luglio

10.00-11.30 Prove Libere 1 - Sky Sport F1

14.00-15.30 Prove Libere 2 - Sky Sport F1



Sabato 19 Luglio

11.00-12.00 Prove Libere 3 - Sky Sport F1

14.00-15.00 Qualifiche - Sky Sport F1



Domenica 20 Luglio

14.00 Gara - Sky Sport F1



Differita delle qualifiche su Rai Due alle 18.00

Differita della gara su Rai Uno alle 21.00