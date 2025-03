Silverstone, prove libere 2: Hamilton si riscatta, ma poi si ferma

Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di Prove Libere al Silverstone, battendo così il compagno di squadra Rosberg che era stato il più rapido durante i primi 90 minuti di prove della giornata Il pilote britannico però è stato costretto ad abbandonare la pista prima del previsto per un problema alla sua monoposto.

Terzo tempo per la Ferrari di Fernando Alonso. Lo spagnolo è apparso competitivo e, come nelle gare passate, sembra confermarsi come uno dei pochi piloti a poter combattere per il podio. Dietro alla Ferrari ci sono le due Red Bull : ancora una volta Daniel Ricciardo si è messo davanti a Sebastian Vettel, confermando la migliore adattabilità dell'australiano alla RB10, visto che il tedesco è staccato di quattro decimi dal pià giovane compagno di squadra. Sesto tempo per Valtteri Bottas, il finlandese, che non ha girato in mattinata per lasciare la sua macchina a Susie Wolff, ha trovato subito un buon passo con 1'36"016, ma poi ha dovuto interrompere la simulazione di gara per l'anomala "esplosione" del cofano motore..

Mentre continua a soffrire Kimi Raikkonen.Il finlandese è nono nella lista dei tempi, ma è inaccettabile il distacco dal compagno di squadra (1"3) che evidenzia come l'adattabilità di Kimi alla Rossa non migliori affatto nel corso della stagione.

In questa giornata di prove libere sono avvenuti diversi problemi tecnici:oltre al guasto sulla Mercedes di Hamilton, anche la Caterham ha sofferto di una rottura sulla power unit della vettura di Marcus Ericsson. La Marussia ha perso gran parte della sessione, tenendo Bianchi ai box per un problema alle batterie, riuscendo però a mandare il proprio pilota in pista negli ultimi minuti.

Classifica prova libere 2

1. HAMILTON Mercedes 1:34.508 12

2. ROSBERG Mercedes 1:34.736 13

3. ALONSO Ferrari 1:35.244 14

4. RICCIARDO Red Bull 1:35.511 10

5. VETTEL Red Bull 1:35.627 12

6. BOTTAS Williams 1:36.016 21

7. BUTTON McLaren 1:36.228 17

8. MAGNUSSEN McLaren 1:36.299 17

9. RAIKKONEN Ferrari 1:36.554 17

10. VERGNE Toro Rosso 1:36.583 17

11. MASSA Williams 1:36.671 11

12. KVYAT Toro Rosso 1:36.778 17

13. GUTIERREZ Sauber 1:36.951 12

14. MALDONADO Lotus 1:37.064 18

15. GROSJEAN Lotus 1:37.097 16

16. PEREZ Force India 1:37.236 14

17. HULKENBERG Force India 1:37.449 16

18. SUTIL Sauber 1:37.520 14

19. CHILTON Marussia 1:39.224 14

20. ERICSSON Caterham 1:39.762 14

21. KOBAYASHI Caterham 1:40.765 15

22. BIANCHI Marussia 1:42.501 4