Conclusi i test al Mugello per Biaggi

Si è concluso oggi l’ultimo dei tre giorni di test che l’Aprilia aveva organizzato sul tracciato toscano del Mugello. Protagonista d’eccezione Max Biaggi, che durante le tre giornate in pista ha portato avanti lo sviluppo dell’Aprilia ART, ottenendo risultati piuttosto soddisfacenti. Già ieri il sei volte campione del mondo aveva fornito informazioni preziose alla squadra, ottenendo anche un ottimo tempo sul giro. Oggi ha abbassato ancora il tempo, fermando il cronometro sull’1.50.9.

Romano Albesiano, responsabile di Aprilia Racing, si è ritenuto molto soddisfatto di come i test sono stati svolti e del prezioso lavoro di Max Biaggi: “A chiusura del test non posso che dichiararmi soddisfatto. Il ritmo di Max è stato molto buono, abbiamo raccolto dati importanti sui quali ora ragioneremo in previsione futura. C’è poco da aggiungere rispetto a quanto detto nei giorni scorsi, abbiamo scelto di provare con Biaggi perché ritenevamo di poter ricavare indicazioni importanti dalla sua esperienza e, sotto questo punto di vista, il test è andato come programmato”.

Anche Max Biaggi lascia il Mugello carico e soddisfatto del lavoro svolto: “Oggi abbiamo provato alcune soluzioni per il lungo termine. Aprilia aveva bisogno di capire quale direzione prendere e penso che siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Sono soddisfatto anche per il ritmo che sono riuscito a tenere, sempre molto costante e veloce nonostante la lunga inattività. Non ho fatto errori e non è facile quando giri per tre giorni di fila senza sosta. Il limite è ancora lontano, so come potrei essere più veloce. Mi vedrete ancora in pista, ma non ci sono ancora programmi definiti. Al momento tornare a correre non è nei piani, ma chissà”.