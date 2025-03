Montezemolo spara "Potremmo lasciare la F1"

Notizia che ha dell'incredibile: chi attendeva (e sperava) che domani mattina venisse annunciato un programma di partecipazione in veste ufficiale a Le Mans con una LMP1 da parte della casa del cavallino si dovrà ricredere. Infatti secondo l'intervista rilasciata al Wall Street Journal, il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo ha descritto l'impossibilità di partecipare contemporaneamente al campionato endurance (WEC) e al campionato di F1.

"Ovviamente non possiamo fare corse di durata e la Formula 1. Non è possibile". Ha detto il presidente del team di Maranello. Inoltre, ha detto come la F1 attuale con i nuovi regolamenti sia in fase di declino, dovuto tutto ciò a una "limitazione" delle vetture che ha portato a una grossa perdita di spettatori.

"La Formula 1 non sta funzionando, è in declino perché la FIA si è dimenticata che le persone guardano le gare per divertimento. Nessuno le guarda per l'efficienza." ha detto il chairman di Maranello.

Nel corso dell'intervista egli aggiunge l'aumento dei problemi causato dall'impossibilità di sviluppare i motori nel corso della stagione.

Riguardo a Le Mans, è evidente l'interesse della Ferrari per la gara più famosa al mondo e per il WEC in generale, grazie ai nuovi regolamenti sono tornati costruttori importanti come Toyota e Porsche, senza contare che dal prossimo anno pure Nissan (che fa parte del gruppo Renault) tornerà in azione con una LMP1 sul circuito De La Sarthe. Sono inoltre continui i rumors di molte case interessate al campionato endurance. Senza contare che molta tecnologia testata nelle gare di durata viene poi trasferita sulle vetture stradali. Inoltre, da ricordare che Fernando Alonso oltre ad essere lo starter della edizione di quest'anno, venne visto ad osservare e fotografare da vicino l'Audi R18 vincitrice dell'edizione scorsa della 24 ore di Le Mans, senza dimenticare che a Fiorano tempo fa venne visto un "muletto" girare in pista.

Per sapere altre novità bisognerà solo aspettare altre notizie.