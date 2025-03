Diretta F1 Gp Canada: il live della gara

Ora la grande festa del podio.. la nostra cronaca finisce qua... FINALMENTE UNA BELLA GARA.. avvincente... è QUESTA LA FORMULA 1 CHE VOGLIAMO!

RICCIARDO RICEVE L' ABBRACCIO DI VETTEL..BELLA SCENA DEL CAMPIONE DEL MONDO... DAVVERO COMPLIMENTI A DANIEL.. E' NATO UN FENOMENO

CLASSIFICA: RICCIARDO, ROSBERG, VETTEL, BUTTON, HULKEMBERG, ALONSO

sotto il casco piange DANIEL RICCIARDO... L' INCIDENTE DI MASSA E PEREZ E' DAVVERO IMPRESSIONANTE...

Intanto Button ha passato hulkemberg e Aloso.. ora non si sa se in regime di safety car

GIRO 70 SAFETY CAR , RICCIARDO VINCE LA SUA PRIMA GARA, SECONDO ROSBERG TERZO VETTEL

GIRO 70 STACCATA PRIMA CURVA... MASSA TAMPONA PEREZ.. BOTTO ALLUCINANTE SUBITO ENTRATA LA MEDICAL CAR

GIRO 68 ALONSO LOTTA COME UN LEONE...ORA VETTEL DENTRO SU PEREZ

GIRO 68: RICCIARDO IN ZONA DRS ..E PASSA ROSBERG.. A DUE GIRI DAL TERMINE

GIRO 66: Ora Vettel è chiamato ad un sorpasso altrettanto spettacolare... intanto su deve guardare le spalle.. Massa è in agguato... solo 4 giri al termine

Giro 66 Ricciardo.. sorpasso CAPOLAVORO.. ALLA PRIMA STACCATA E ORA CACCIA A ROSBERG

Giro 65 Ruota ruota Vettel- Massa.. il campione del mondo tira la staccata e mantiene la posizione

giro 64: Alonso Arriva su Hulkemberg... Ora dovrà trovare un altro sorpasso impossibile

Giro 62 Button veloce quanto Alonso.. è a 2 secondi dallo spagnolo

Giro 62: il trenino davanti composto da Rosberg, Perez, Ricciardo, Vettel e Massa... pronti.. con il coltello tra i denti.. chi vince!?

Giro 60 :dieci giri al Cardiopalma! problemi per Bottas

Giro 60: Fuori le unghie per ALonso... in Curva 1 passa Bottas

Giro 60: Avvisato Vettel... Arriva MASSA

giro 59 : Giro veloce per Massa... ALonso deve passare Bottas e Hulkemberg... se vuole puntare in alto..

giro 58 : Bottas va lungo per passare Hulkemberg, ne approfitta Massa che lo passa e con una staccata paurosa passa anche Hulkemberg.. GRande Massa..

Giro 56 Rosberg perde nell' ultimo settore... dove non sfrutta il kers..

Giro 55: Rosberg torna a spingere, Intanto Ricciardo prova a fare traiettoie diverse per passare Perez

giro 54: 8 piloti in 7 secondi

Giro 53_ ad avere una grande posssibilità sono le williams.. possono sfruttare la loro velocità e infilare tutti.. vediamo!

Giro 53: Alonso si incolla a Massa.. che finale ci aspetta!

Giro 52 Perez , secondo e a sei decimi da Rosberg poi le due redbull, dietro l' altra Force India..pi bottas massa e Alonso... in 8 secondi in 8 piloti!

Giro 51 Ora è Massa il più veloce.. Rosberg sembra reagire rispetto a Perez ( con una sosta)

giro 50 : Arrivano dietro a Rosberg... ALonso è ancora il più veloce

giro 49: il caldo fa da capolino... corsa pazza! si ritira KVYAT

Giro 48: Rosberg procede lento.. Alonso è il più veloce in pista in questo momento

Giro 48 RITIRO PER HAMILTON

Giro 47: COLPO DI SCENA.. LA MACCHINA DI HAMILTON FUMA... ATTENZIONE ANCHE A ROSBERG CHE HA AVUTO LO STESSO PROBLEMA.. HAMILTON PROCEDE LENTAMENTE

Giro 47 HAMILTON LUNGO AL TORNANTINO.. Rosberg passa...

Giro 46 Hamilton RIENTRA AI BOX... ED ESCE DAVANTI A ROSBERG

Giro 45: Rosberg si ferma anche ALonso... l' Alfiere Argento rientra dietro Massa

Giro 44: classifica Ros,Ham, Mas,Alo, Per, Ric, Vet

Giro 42: Si Ferma Hulkemberg dopo 42 giri

Giro 41: tornano a respirere le freccie d'argento.. Testa coda per Kimi Raikkonen

Giro 40: sembrerebbe un problema alla power units per le Mercedes.. grande apprensione in casa Mercedes.... problemi di temperatura che preoccupano tuttii

Giro 39 Altro Giro lento per la coppia mercedes... è un modo per risparmiare carburante o è davvero un problema!? girano 2 seconndi più lenti di Massa e Alonso

Giro 38: MERCEDES ENTRAMBE CON LO STESSO PROBLEMA. GIRANO MOLTO LENTE RISPETTO AI LORO STANDAR...

Giro 37 Hamilton comunica via radio... "NO POWER"

Giro 35 Bottas rientra ai box... mossa strategica per la Williams Martini

Giro 34: Hulkemberg, Vettel,Bottas, Ricciardo, Massa formano un trenino molto interessante dietro la Force India...intanto Perez rientra ai box

Giro 32: Hamilton è caldo! intanto per Rosberg solo un rimprovero.. nessuna penalità.. questo è quello che la squadra comunica all' inglese

Giro 30: Impressionanti le Force india.. non si sono ancora fermate. Vettel ora è sotto attacco di Bottas e anche Ricciardo prova a tornare sotto

Giro 30: Hamilton intanto è tornato sotto al compagno. Button Passa il russo di casa toro rosso...

Giro 29: intanto Raikkonen passa Kvyat.. Hamilton viene informato sul compagno. "non prendere rischi.. Nico è sotto investigazione"

Giro 27: Rosberg Under investigation.. è la svolta di questo gp!?

Giro 26. Massa SVERNICIA ALONSO

Giro 26 Rosberg Blocca la ruota anteriore... taglia l' ultima chicane e ne trae vantaggio... cosa farà la mercedes!?

Giro 25: Anche l' altra CATERham si ferma.. problemi alla posteriore

Giro 24: Hamilton ha più ritmo di Rosberg.. il distacco è 7 decimi.. che la battaglia abbia inizio! intaanto problemi per Maldonado

Giro 23: Vettel per attaccare Hulkemberg va lungo, ma sul dritto perde tanto..

Giro 22: all'appello dei pit-stop mancano le force india entrambe davanti a Vettel che non trova spiragli, intanto Kimi Raikkonen cattivo su Kvyat che taglia l'utlima chicane

Giro 21: Vergne Sempre attaccato ad Alonso, sotto il secondo il suo distacco

Giro 20: si ferma anche Hamilton.. tutti hanno avuto problemi ha andare in temperatura le gomme soft, gran sbandata e controllo di Nico Rosberg

Giro 19: si ferma anche la prima mercedes, è Rosberg ha rientrare. Intanto Massa si avvicina a Vergne

Giro 17: Pit-stop Anche per Kimi ma rientra nel traffico, ora battaglia con Button per la 14 posizione,

Giro 17: Alonso ha fatto un giro da qualifica.. rientra davanti a Vergne e Kvyat..

Giro 17: rientra anche Alonso

Giro 16: Vettel,Massa, Vergne si fermano anche loro ai box, rietrano tutti nel traffico... vediamo i tempi Ferrari

Giro 15: dentro ai box anche Bottas e Button,

Giro 14: sosta anticipata per Ricciardo, rientra davanti a Maldonado

Giro 13: Ricciardo si avvicina a Massa, Alonso in difficoltà non riesce a passare Vergne

Giro 11: Si ritira la Caterham di Erikson

Giro 10: prima dell' ultim curva, con DRS aperto Hamilton passa Vettel.. in tanto il russo Danil Kvyat si gira.. ma riparte

Giro 10: Vettel , spinto da Hamilton recupera due decimi a Rosberg

giro 9: Ham si avvicina a Vettel.. intanto scappa Rosberg

Giro 8: Perez passa Button Prima dell' ultima chicane.. ora è 10°

Giro 8: molto scivolosa la zona dell' incidente delle Marussia.. molte auto sbandano e pattinano

giro 8: Vanno via tutti in fila

Giro 7: spente le luci.. si riparte

Giro 7: I commissari si allontanano dal luogo dell' incidente.. ripartiamo?

Giro 6 Le preoccupazioni per i consumi dovrebbero essere svanite grazie alla Safety car

Giro 5: Vettel segnala via radio la presenza,ancora, di detriti in pista

Giro 4: Bella partenza della toro rosso di Vergne che guadagna la posizione su Alonso, Anche Raikkonen ha guadagnato una posizione

Giro 3: Strategia alternativa per Gutierrez che cambia già le gomme

Giro 3: Classifica : Ros,Vet,Ham,Bot,Mas,Ric,Ver, Alo, Rai,But

Giro 2: olio in pista oltre alla marea di detriti della Marussia.. si preannuncia una safety car molto lunga

Giro 1: contatto tra Marussia, si disintegra la vettura di Bianchi.. Safety car

Giro 1: Rosberg Duro alla pirma curva spinge largo HAM che PERDE LA POSIZIONE da vettel.. prime scaramucce

20:00 Bandiera verde in fondo allo schieramento... Rossooooooooooo via via via inizia il gp del Canada

20:00 Gutierrez parte dai box

19:59 via le termocoperte... si va .. inizia il giro di ricognizione

19:58 riuscirà Vettel o Bottas ha prendere una posizione sui dominatori del campionato Hamilton e Rosberg?

19:56 Per tutti i piloti è arrivato il momento... prima chicane sinistra destra..piede il più possibile schiacciato fino all' asfalto per guadagnare posizioni.. ultimi attimi per concentrarsi

19:50 meno 10! Iniziano gli ultimi gesti di rito per tutti i piloti, pronti a salire in macchina

19:48 Anche Daniel Ricciardo è chiamato ad una grande gara... per la prima volta in stagione è apparso meno pimpante del compagno di squadra SEB

19:45 In casa Williams tutti sono molto concentrati. Sopratutto Valteri Bottas che oggi ha una grande occasione per fare un bel risultato forte del fatto che la squadra si è mostrata molto competitiva in tutto il weekend

19:37 In casa Ferrari si pensa addirittura al podio o per lo meno al quarto posto. Sarà dura ma vediamo cosa accadrà

19:30 30 minuti all' inizio del gp, le macchine iniziano ad uscire dalla pit lane per schierarsi in griglia. La rivalità Rosberg-Hamilton si fa subito sentire... Nico è uscito dal box 1 minuto e mezzo prima del compagno inglese.

19:20 Notizia del giorno è il rinnovo di Adrian Newey con la Red Bull. Dalle indiscrezioni trapela un rifiuto di contratto offerto dalla ferrari. Il principale motivo del "no" alla casa di Maranello è il troppo lavoro richiesto dalla rossa. Adrian Newey all' età di 56 anni non vuole dedicarsi a tempo piena alla formulaa 1; preferisce una piccola gestione di un team e non della quasi intera scuderia come in realtà la ferrari proponeva all' ingegnere Inglese.

19:17 Buonasera a tutti gli appasionati di motori e di formula 1 pronti a seguire il Gp del Canada