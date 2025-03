F1 Canada: Ancora Mercedes nelle prime libere ma  c'è uno spiraglio rosso

Come al solito le Mercedes la fanno padrona nelle prime prove del venerdì. A firmare il miglior crono è Lewis Hamilton davanti al compagno di Squadra Nico Rosberg. Purtroppo le carte non si sono ancora mescolate nonostante le numerose novità aerodinamiche arrivate nel paddock del circusf1. Le Ferrari danno segni di rinascita, in mattinata con Fernando Alonso mentre nel pomeriggio con Kimi Raikkonen. Sul Circuito intitolato a Gilles Villenueve i muretti vicini sono una variante che può scombussolare la gara. A farne le spese sono stati molti piloti, ma ad avere la peggio è il pilota della Marussia Jules Bianchi che ha rovinato la sospensione posteriore.

Costless Practice 1:

Nella prima sessione a spuntarla è la Ferrari di Fernando Alonso che rifila 16 centesimi a Hamilton e 1 decimo e mezzo a Rosberg. Più lontano Vettel. Il problema comune di tutti i piloti sono state le gomme, che hanno trovato difficoltà a portarle in temperatura. Numerosi sono stati gli errori in staccata e qualche testacoda sintomo di una pista scivolosa e molto sporca. In Difficoltà l' altra rossa di Kimi Raikkonen che non ha girato molto causa un problema alla parte elettrica del motore. Nel finale qualche goccia di pioggia non ha permesso l' ulteriore miglioramento dei tempi.

La top10 FP1:

1. F. Alonso Ferrari 01:17.238

2. L. Hamilton Mercedes 01:17.254

3. N. Rosberg Mercedes 01:17.384

4. S. Vettel Red Bull 01:18.131

5. V. Bottas Williams 01:18.361

6. D. Ricciardo Red Bull 01:18.435

7. J. Button McLaren 01:18.446

8. K. Magnussen McLaren 01:18.514

9. K. Raikkonen Ferrari 01:18.578

10. J. Vergne Toro Rosso 01:18.643

Costless Practice 2:

Nella seconda sessione le freccie d' argento tornano a mettere il muso davanti a tutti e lo fanno con Hamilton seguito dal compagno Rosberg e la Red Bull di Vettel. Il campione del mondo, in ritardo nella preparazione al gp ha ottenuto la prestazione nelle fasi conclusive della sessione quando tutti erano in simulazione gara. Molto più in difficoltà l' altra Red Bull di Daniel Ricciardo che non ha trovato un buon feeling con la sua vettura. In casa Ferrari meglio Kimi Raikkonen che stacca il quarto tempo davanti ad Alonso. Il Lavoro svolto dalla squadra di maranello è uno scambio tra i due piloti delle novità arrivate quest'oggi in circuito. Nel pomeriggio il Finlandese ha girato con il setting che questa mattina era del Compagno Spagnolo. Il passo gara delle Mercedes è superiorea tutti segue la ferrari di Raikkonen e la Williams di Felipe Massa.

La Top10 FP2

1. L. Hamilton Mercedes 01:16.118

2. N. Rosberg Mercedes 01:16.293

3. S. Vettel Red Bull 01:16.573

4. K. Raikkonen Ferrari 01:16.648

5. F. Alonso Ferrari 01:16.701

6. F. Massa Williams 01:16.774

7. V. Bottas Williams 01:16.893

8. K. Magnussen McLaren 01:17.052

9. J. Button McLaren 01:17.059

10. J. Vergne Toro Rosso 01:17.180