CIV Imola: orari, prezzi e news sulla 5 e 6 tappa

Come lo scorso anno, per questo inizio di Giugno, una settimana dopo il grande spettacolo della MotoGP del Mugello, tornano le moto in pista sul circuito di Imola, e tornano con il CIV. Trattasi della terza trasferta del Campionato, al solito il formato sarà quello del doppio round, cosi dopo Mugello e Vallelunga si correranno sia sabato che domenica le gare di SS, Superbike, Moto3, PreMoto3 e solo la domenica le gare di Sport Production e dei Trofei National e E&E Honda. Le trasferte in totale sono cinque, dunque ci troviamo proprio in mezzo al vivo del Campionato, dopo Imola sara la volta di Misano e poi la chiusura al Mugello ad Ottobre. In SuperBike domina Baiocco con 91 punti, seguono Goi (65 pt) e Polita (53 pt), vedremo se dopo questo doppio round Baiocco allunghera o saranno Goi e Polita a riavvicinarsi, da ricordare che si tratta della gara di casa di Kevin Calia attualmente sesto in campionato ma che potrebbe regalarci grandi sorprese. La Supersport si presenta ad Imola con una classifica piu fitta, i primi 4 piloti sono tutti in 20 punti, grandi sono le aspettative su Caricasulo, il diciottenne del Team Evan Bros ha alle spalle un ottima esperienza dall'europeo dove nonostante varie sfortune ha sempre dimostrato di essere uno dei top rider. Tuttavia il ravennate si trova in seconda piazza nella generale a precederlo di 4 punti, con 72 punti vi è Giugovaz. In Moto3 a giocarsela sono Mazzola, Dalla Porta e Bezzecchi, nota di riguardo anche per Anthony Groppi recente wild card Moto3 per il GP d'Italia disputatosi sul tracciato toscano del Mugello. La PreMoto3 125 è di Arbolino al momento, non male nemmeno il suo compagno di team Kevin Sabatucci che si trova terzo in campionato, a separlarli Vietti. In PreMoto3 250 Nepa se la gioca con Foggia, un pelo più distaccato è invece Ieraci, quarto in classifica è Marcon. La categoria SP che si divide tra 125 e 250 ha tra i suoi protagonisti nella classe minore Scagnetti che comanda la classifica su Baldassarre, Drago e Barani, mentre per la maggiore Montella punta ad un tris di vittorie con questa terza tappa, a tentare di fermare questo dominio ci penseranno forse Ritucci, Di Rago o Cucco.

Programma e orari

Qui in modo più dettagliato il programma dell'evento: www.civ.tv/articolo.asp?id=3376 / http://www.civ.tv/images/uploads/moduli/26/CIV_3_Imola_v4.pdf

Prezzi

Come al solito per VENERDI l'ingresso è GRATUITO. Per il SABATO e la DOMENICA l'accesso al Paddock e di 10 euro, 5 euro per i tesserati FMI. L'abbonamento Sabato e Domenica per il Paddock è di 15 euro, 10 per i tesserati FMI. L'accesso alle Tribune A (Centrale) e B (Acque Minerali) è gratuito.

Come arrivare all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

La stazione ferroviaria di Imola dista una trentina di minuti a piedi dal circuito e basta proseguire sempre dritto. Maggiori informazioni si possono trovare a questo link della pagina web ufficiale del circuito: http://www.autodromoimola.it/it/contatti-autodromo-di-imola/come-raggiungere-autodromo-di-imola.html

L'indirizzo dell'Autodromo e': via F.lli Rosselli, 2 40026 Imola Italy - Tel. +39 0542 655111