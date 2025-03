Montecarlo, Rosberg domina il principato

Nico Rosberg e la Mercedes vincono ancora. Il tedesco vince ancora replicando la prestazione dell'anno scorso e porta la scuderia tedesca all'ennesima doppietta. Sul secondo gradino del podio il compagno di squadra Lewis Hamilton che dopo una gara dietro il compagno di squadra, conclude distaccato di 9 secondi e 210 decimi.

Ottima prestazione per Daniel Ricciardo che nel finale di gara raggiunge l'Inglese e conclude a pochi metri da lui. Discreto finale per Fernando Alonso che ottiene un quarto posto in attesa dei miglioramenti per il GP di Canada. Brutto risultato invece per l'altro Ferrarista Kimi Raikkonen che dopo un'ottimo terzo posto, viene tamponato da Max Chilton ed è costretto a rientrare ai box per sostituire una gomma bucata.

Buon risultato per Nico Hulkemberg, Jenson Button e Felipe Massa che concludono in quinta, sesta e settima posizione. Da sottolineare l'ottimo piazzamento di Jules Bianchi che ottiene i primi punti della storia della Marussia in nona posizione.

Classifica finale dopo 78 giri (Prime 12 posizioni)